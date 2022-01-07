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Полностью голая Бритни Спирс рассказала о новой жизни: никогда не чувствовала себя лучше

Новина українською →
Пятница 07 января 2022 16:36
Полностью голая Бритни Спирс рассказала о новой жизни: никогда не чувствовала себя лучше Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)
Автор: RBC.UA

Бритни Спирс, которая не так давно обрела полную свободу от опеки отца, не может остановиться демонстрировать ее. И лучшим проявлением певица считает обнаженные фото.

"Энергия свободной женщины никогда не ощущалась лучше", – написала она под очередным из них.

Бритни позирует полностью голой – на ней надеты только белые гольфы и чокер. Интимные места она прикрыла лишь стикерами. Картину дополнил макияж со smoky eyes и растрепанная прическа. Это уже не первый раз, когда 40-летняя звезда высказывается о своей свободе, используя для этого откровенные кадры. Ранее она делилась жаркими фото со своей романтической поездки с бойфрендом Сэмом Асгари.

Полностью голая Бритни Спирс рассказала о новой жизни: никогда не чувствовала себя лучше

Бритни Спирс на новом фото (фото: instagram.com/britneyspears)

В этот раз она отключила возможность комментировать ее пост, так что фанаты не смогли выразить свое восхищение. Хотя обычно они в основном радуются подобным проявлениям Спирс.

Позже она добавила ролик, где предстала в откровенном купальнике розового цвета. "Это мой первый купальный костюм с высокой талией… Моему жениху он нравится, но я не уверена... Это чертовски круто, потому что вы можете регулировать его по высоте или понизу", – поделилась она.

Ранее Бритни Спирс показала редкое видео с повзрослевшими сыновьями и бойфрендом.

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