Бритни Спирс рассказала о свободной жизни и пригрозила родным тюрьмой: я долго молчала

В ролике Спирс рассказала о том, что это непередаваемые ощущения: чувствовать себя независимой женщиной, наслаждаться простыми вещами вроде вождения или просто покупки наличными. Также она призналась, что не забыла о том, как семья поступила с ней.

Бритни Спирс рассказала правду (фото: instagram.com/britneyspears)

"Я знаю, как стыдно рассказывать о том, что я никогда не видела наличных или не могла водить машину... Но, честно говоря, я до сих пор поражаюсь каждый день, когда я просыпаюсь, как моя семья и консерваторство смогли сделать то, что они сделали со мной… Это деморально и унизительно! Я даже не говорю обо всех плохих вещах, которые они сделали со мной, за что все они должны сидеть в тюрьме… Да, включая мою мать, идущую в церковь! Я привыкла хранить мир в семье и держать язык за зубами... Но не в этот раз... Я НЕ ЗАБЫЛА…", - написала Бритни.

В ролике певица также рассказала, что не смогла бы получить все это без преданных фанатов. Если бы не движение #FreeBritney, не было бы шанса привлечь внимание к проблеме и пролить свет на истинные действия со стороны Джейми Спирса и его адвокатов. "Вы молодцы. Мой голос так долго звучал тихо, и я не могла ничего сказать. Вы, ребята, спасли мне жизнь, 100%", - заявила артистка.