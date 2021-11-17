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Бритни Спирс рассказала о свободной жизни и пригрозила родным тюрьмой: я долго молчала

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Среда 17 ноября 2021 18:34
Бритни Спирс рассказала о свободной жизни и пригрозила родным тюрьмой: я долго молчала Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)
Автор: RBC.UA

Бритни Спирс не так давно полностью освободилась от власти своего отца. 12 ноября суд в Лос-Анджелесе окончательно отстранил Джейми Спирса от опекунства, которое длилось 13 лет.

И певица решила рассказать фанатам, как она теперь живет, опубликовав в своих соцсетях новое откровенное видео.

В ролике Спирс рассказала о том, что это непередаваемые ощущения: чувствовать себя независимой женщиной, наслаждаться простыми вещами вроде вождения или просто покупки наличными. Также она призналась, что не забыла о том, как семья поступила с ней.

Бритни Спирс рассказала правду (фото: instagram.com/britneyspears)

"Я знаю, как стыдно рассказывать о том, что я никогда не видела наличных или не могла водить машину... Но, честно говоря, я до сих пор поражаюсь каждый день, когда я просыпаюсь, как моя семья и консерваторство смогли сделать то, что они сделали со мной… Это деморально и унизительно! Я даже не говорю обо всех плохих вещах, которые они сделали со мной, за что все они должны сидеть в тюрьме… Да, включая мою мать, идущую в церковь! Я привыкла хранить мир в семье и держать язык за зубами... Но не в этот раз... Я НЕ ЗАБЫЛА…", - написала Бритни.

В ролике певица также рассказала, что не смогла бы получить все это без преданных фанатов. Если бы не движение #FreeBritney, не было бы шанса привлечь внимание к проблеме и пролить свет на истинные действия со стороны Джейми Спирса и его адвокатов. "Вы молодцы. Мой голос так долго звучал тихо, и я не могла ничего сказать. Вы, ребята, спасли мне жизнь, 100%", - заявила артистка.

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