Бритни Спирс выходит замуж: певица похвасталась кольцом с огромным бриллиантом

39-летняя Бритни Спирс недавно наконец получила право самой распоряжаться своей жизнью. Ее отец отказался от опеки над ней. И, кажется, певица решила не терять времени зря.

"Я не могу в это поверить, черт возьми!", - написала счастливая Спирс под роликом, где хвастается кольцом с внушительным бриллиантом. Рядом стоит и сам жених. На своей странице Сэм Асгари выложил снимок, где они с Бритни целуются, а на первом плане красуется все то же кольцо.

Бритни Спирс с женихом (видео: instagram.com/britneyspears)

Предложение парень сделал вчера, 12 сентября. Над дизайном помолвочного кольца для любимой он работал сам. На внутренней его стороне выгравирована надпись Lioness ("Львица", англ.). Так ласково называет свою девушку Асгари с начала их отношений.

Певица похвасталась кольцом бриллиантом (фото: instagram.com/samasghari)

Напомним, Бритни Спирс и Сэм Асгари встречаются порядка пяти лет. По словам близких певицы, Сэм выгодно отличался на фоне остальных женихов Бритни своей заботой и вниманием. Он помог ей в свое время побороть депрессию и приучил к спорту и здоровому образу жизни.

Но несмотря на взаимную любовь и гармонию в отношениях, пара до сих пор не могла пожениться. Дело в том, что певица была под опекой своего отца и не могла самостоятельно принимать решения. Даже брак и рождение детей были для нее под запретом. Теперь же исполнительница наконец сможет исполнить свою мечту. Для нее это будет третий брак: ранее она была замужем за одноклассником (этот брак был аннулирован), а также танцором Кевином Федерляйном, у них двое общих сыновей. А для Асгари - первый.