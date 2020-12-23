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Брюки с хищным принтом и кроп-топ: Ким Кардашьян показала точеную фигуру в эффектном наряде

Новина українською → США, Среда 23 декабря 2020 09:23
Брюки с хищным принтом и кроп-топ: Ким Кардашьян показала точеную фигуру в эффектном наряде Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Ким Кардашьян вновь сделала ставку на анималистический принт. 40-летняя бизнесвумен показала зимний образ, в котором не побоялась использовать "летние" элементы. Так, для прогулки она подобрала кожаные брюки с высокой посадкой тигровой расцветки, сочного оранжевого оттенка кроп-топ, а также короткий шоколадный пуховик. Завершили образ черные кроссовки. Многодетная мама своим нарядом в который раз сумела подчеркнуть все достоинства фигуры: осиную талию, роскошные бедра и грудь, стройные ноги… Кажется, Ким еще никогда не была в столь совершенной форме!

Брюки с хищным принтом и кроп-топ: Ким Кардашьян показала точеную фигуру в эффектном нарядеБрюки с хищным принтом и кроп-топ: Ким Кардашьян показала точеную фигуру в эффектном нарядеКим Кардашьян в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напомним, недавно Ким Кардашьян отметила 40-летие, отправившись на райские острова. Разумеется, фото в бикини на долгие недели стали главным контентом в ее блоге. И каждый раз фанаты не переставали восхищаться, что супруга Канье Уэста никогда ранее не была такой стройной и соблазнительной.

Также Ким на днях показала еще один эффектный наряд на выход. Любящая мама повена каток со старшими детьми и не упустила повода блеснуть знаменитой фигурой. Она оделась в серебристые вещи с ног до головы и выглядела просто потрясающе.

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