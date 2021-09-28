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Брюнетка Полякова вызвала ажиотаж резкой сменой имиджа и "наступила на пятки" Астафьевой

Новина українською →
Вторник 28 сентября 2021 09:51
Брюнетка Полякова вызвала ажиотаж резкой сменой имиджа и "наступила на пятки" Астафьевой Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Styler

Оля Полякова не боится экспериментов – это касается как творчества, так и внешних перевоплощений. Певица отличается смелыми высказываниями, не привыкла замалчивать проблемы и открыто обсуждает откровенные темы, а еще не прекращает удивлять поклонников. Так, во время съемок второго сезона гипершоу "Маска", которое выйдет на канале "Украина", она внезапно стала… брюнеткой.

Соответствующие фото в новом имидже появились в Instagram звезды.

Мало того, что Оля стала обладательнейцей черных как смоль локонов, она еще и примерила оригинальный наряд. На певице – черные облегающие брюки и стильный камзол, декорированный серебряными вставками. На одной руке у Оли длинная черная перчатка, а на другой – оригинальная белая со шнуровкой и стразами.

"Ну что, от 1 до 10 как мне быть брюнеткой?" – спровоцировала сеть на обсуждение вопросом Полякова.

Брюнетка Полякова вызвала ажиотаж резкой сменой имиджа и &quot;наступила на пятки&quot; Астафьевой

Брюнетка Полякова вызвала ажиотаж резкой сменой имиджа и &quot;наступила на пятки&quot; Астафьевой

Брюнетка Полякова вызвала ажиотаж резкой сменой имиджа и &quot;наступила на пятки&quot; Астафьевой

Оля Полякова удивила радикальными переменами (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Жанна Д’Арк", - сравнила певицу с национальной французской героиней актриса Дарья Трегубова.

В восторг от нового образа артистки пришли Ольга Цибульская, Екатерина Бужинская, Лилия Подкопаева и Даша Астафьева. Последняя завнервничала, ведь у нее появилась серьезная конкурентка. "Так. Я волнуюсь", - призналась она. А танцор балета Оли и экс-участник "Холостячки 2" Макс Ежов не смог свладать с эмоциями. "Ух какая!" - написал он.

Мнения поклонников радикально разделились. Одни пришли в восторг от кардинальных перемен во внешности звезды и заверили, что они пошли на пользу. Другие же были категоричны – Олю они видят только в образе Суперблондинки.

  • Оля, вам идет любой образ, но блондинкой вам все же лучше
  • На алсу похожа
  • Так даже лучше с темными волосами
  • Восхищаюсь Вашей красотой, Оль. Но Вы же суперблондинка , блонд - это Ваш цвет
  • Красиво, но блонд лучше
  • Этот цвет делает Вас старше
  • Как тебе хорошо быть брюнеткой
  • С таким цветом больше стиля
  • Ого перевоплощение!
  • В 100 раз лучше, чем блондинка
  • Как ни странно, но выглядите моложе, нежели в блонде

Напомним, что ранее Оля рассказала о характере старшей дочери Маши.

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Оля Полякова
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