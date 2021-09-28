Брюнетка Полякова вызвала ажиотаж резкой сменой имиджа и "наступила на пятки" Астафьевой

Оля Полякова не боится экспериментов – это касается как творчества, так и внешних перевоплощений. Певица отличается смелыми высказываниями, не привыкла замалчивать проблемы и открыто обсуждает откровенные темы , а еще не прекращает удивлять поклонников. Так, во время съемок второго сезона гипершоу "Маска", которое выйдет на канале "Украина", она внезапно стала… брюнеткой.

Мало того, что Оля стала обладательнейцей черных как смоль локонов, она еще и примерила оригинальный наряд. На певице – черные облегающие брюки и стильный камзол, декорированный серебряными вставками. На одной руке у Оли длинная черная перчатка, а на другой – оригинальная белая со шнуровкой и стразами.

"Ну что, от 1 до 10 как мне быть брюнеткой?" – спровоцировала сеть на обсуждение вопросом Полякова.

Оля Полякова удивила радикальными переменами (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Жанна Д’Арк", - сравнила певицу с национальной французской героиней актриса Дарья Трегубова.

В восторг от нового образа артистки пришли Ольга Цибульская, Екатерина Бужинская, Лилия Подкопаева и Даша Астафьева. Последняя завнервничала, ведь у нее появилась серьезная конкурентка. "Так. Я волнуюсь", - призналась она. А танцор балета Оли и экс-участник "Холостячки 2" Макс Ежов не смог свладать с эмоциями. "Ух какая!" - написал он.

Мнения поклонников радикально разделились. Одни пришли в восторг от кардинальных перемен во внешности звезды и заверили, что они пошли на пользу. Другие же были категоричны – Олю они видят только в образе Суперблондинки.