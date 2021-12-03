Будет очень hot: игривая Тина Кароль без белья удивила дерзостью на камеру

Тина Кароль держит в тонусе свою миллионную армию фанов, регулярна впечатляя их сменой образов и фотосета в неожиданных амплуа. Она меняет стильные наряды как перчатки и соблазняет то волнительными изгибами, то магнетическим взглядом, то смелыми аутфитами.

В этот раз певица разместила в Instagram короткий ролик в дерзком образе.

Она появляется в черном платье мини с соблазнительным декольте, игриво и смело вращая на пальце украшение. Один кадр сменяется другим, и вот, Тина позирует в другом наряде с асимметричным вырезом на груди. Заметно, что под платьем нет белья. Певица надувает пузырь из жевательной резинки, который лопается.

Тина Кароль удивила дерзкими образами (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники заметили, что артистка вновь вернулась к красной помаде, а на одном из кадров скрыла глаза за солнечными очками трендовой формы.

"Это будет очень hot", – заинтриговала комментарием к эффектным кадрам звезда.

Поклонники бурно отреагировали на дерзкие действия Тины в кадре.