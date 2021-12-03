Будет очень hot: игривая Тина Кароль без белья удивила дерзостью на камеру
Тина Кароль держит в тонусе свою миллионную армию фанов, регулярна впечатляя их сменой образов и фотосета в неожиданных амплуа. Она меняет стильные наряды как перчатки и соблазняет то волнительными изгибами, то магнетическим взглядом, то смелыми аутфитами.
В этот раз певица разместила в Instagram короткий ролик в дерзком образе.
Она появляется в черном платье мини с соблазнительным декольте, игриво и смело вращая на пальце украшение. Один кадр сменяется другим, и вот, Тина позирует в другом наряде с асимметричным вырезом на груди. Заметно, что под платьем нет белья. Певица надувает пузырь из жевательной резинки, который лопается.
Тина Кароль удивила дерзкими образами (фото: instagram.com/tina_karol)
Поклонники заметили, что артистка вновь вернулась к красной помаде, а на одном из кадров скрыла глаза за солнечными очками трендовой формы.
"Это будет очень hot", – заинтриговала комментарием к эффектным кадрам звезда.
Поклонники бурно отреагировали на дерзкие действия Тины в кадре.
- Опасная женщина
- Какая киска
- Неожиданно, неожиданно
- Мама-кошка вышла на охоту
- Шикарная
- Загадочная мама–кошка
- Какая вы прекрасная
- Секси-пекси. Тина Григорьевна, полегче
- Тина всех свела с ума
- Это сногсшибательно
- Наша королева
- Плохая девочка? Наконец-то
Напомним, что ранее Тина Кароль в пушистых белых шортах и топе показала соблазнительные изгибы тела.