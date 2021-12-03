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Будет очень hot: игривая Тина Кароль без белья удивила дерзостью на камеру

Новина українською →
Пятница 03 декабря 2021 21:54
Будет очень hot: игривая Тина Кароль без белья удивила дерзостью на камеру Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Styler

Тина Кароль держит в тонусе свою миллионную армию фанов, регулярна впечатляя их сменой образов и фотосета в неожиданных амплуа. Она меняет стильные наряды как перчатки и соблазняет то волнительными изгибами, то магнетическим взглядом, то смелыми аутфитами.

В этот раз певица разместила в Instagram короткий ролик в дерзком образе.

Она появляется в черном платье мини с соблазнительным декольте, игриво и смело вращая на пальце украшение. Один кадр сменяется другим, и вот, Тина позирует в другом наряде с асимметричным вырезом на груди. Заметно, что под платьем нет белья. Певица надувает пузырь из жевательной резинки, который лопается.

Будет очень hot: игривая Тина Кароль без белья удивила дерзостью на камеру

Будет очень hot: игривая Тина Кароль без белья удивила дерзостью на камеру

Будет очень hot: игривая Тина Кароль без белья удивила дерзостью на камеру

Тина Кароль удивила дерзкими образами (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники заметили, что артистка вновь вернулась к красной помаде, а на одном из кадров скрыла глаза за солнечными очками трендовой формы.

"Это будет очень hot", – заинтриговала комментарием к эффектным кадрам звезда.

Поклонники бурно отреагировали на дерзкие действия Тины в кадре.

  • Опасная женщина
  • Какая киска
  • Неожиданно, неожиданно
  • Мама-кошка вышла на охоту
  • Шикарная
  • Загадочная мама–кошка
  • Какая вы прекрасная
  • Секси-пекси. Тина Григорьевна, полегче
  • Тина всех свела с ума
  • Это сногсшибательно
  • Наша королева
  • Плохая девочка? Наконец-то

Напомним, что ранее Тина Кароль в пушистых белых шортах и топе показала соблазнительные изгибы тела.

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