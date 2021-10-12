Кто будет новым Джеймсом Бондом: топ-7 главных претендентов на роль секретного агента
Кто станет следующим Джеймсом Бондом - главный вопрос, который задают себе поклонники фильма о легендарном агенте 007 после того, как Дэниел Крейг впервые заговорил намерении покинуть проект. Сейчас, когда в прокат вышел пятый и последний фильм Крейга в роли секретного агента "Не время умирать", слухи разгорелись еще сильнее.
Предлагаем пройтись по списку наиболее вероятных претендентов на роль Джеймса Бонда.
Реге-Жан Пейдж
Британский актер, известный по сериалу "Бриджертоны" - первый, кому таблоиды отдали роль культового агента. 31-летний красавец умеет делать высокие рейтинги и влюблять в себя женщин по всему миру. Так что отлично впишется в "бондиану".
Реге-Жан Пейдж (фото: instagram.com/regejean)
Генри Голдинг
34-летний англо-малайзийский актер, модель и телеведущий вполне мог бы стать первым азиатским Бондом. Когда его спросили о возможном участии в проекте, он скромно ответил: "Даже участвовать в этом разговоре - это большая честь, но это не в моих руках".
Генри Голдинг (фото: instagram.com/henrygolding)
Лашана Линч
Когда выяснилось, что восходящая британская звезда сыграет в "Не время умирать" грозного оперативника Номи, многие задались вопросом: возможно, она и вовсе станет преемником Крейга? "Это будет зависеть от многих вещей... Я не знаю, готовы ли люди к тому, что Бонд станет черной женщиной...", - сказала девушка в интервью.
Лашана Линч (фото: instagram.com/lashanalynch)
Сэм Хьюэн
Шотландский актер - один из немногих, кто открыто заявил о своем желании стать новым Бондом. В одном из недавних интервь для подкаста Just The Facts с Алексом Зейном он сказал: "...Сейчас я чувствую подходящий возраст для этого. Я чувствую себя достаточно способным сделать это. Я был бы рад этой возможности".
Сэм Хьюэн (фото: instagram.com/samheughan)
Идрис Эльба
49-летний британский актер в последние годы был одним из самых обсуждаемых потенциальных заменителей Крейга. Ему как никому другому удаются роли положительных персонажей боевиков. В 2018 году он сделал твит, который просто свел с ума сеть: "Меня зовут Эльба, Идрис Эльба".
Идрис Эльба (фото: Getty Images)
Том Харди
Красавчику Харди отлично даются роли как негодяев, так и очаровательных героев. Так что его кандидатура - на первых строчках в списке. В преддверии премьеры "Не время умирать" Харди стал фаворитом букмекеров на роль Бонда.
Том Харди (фото: instagram.com/tomhardy)
Джейми Дорнан
Имя 39-летнего североирландского актера всплывает в разговорах о будущем Бонде еще со времен его "50 оттенков". Бывшая модель Calvin Klein и признанный секс-символ, безусловно, будет отлично смотреться в образе Бонда.
Джейми Дорнан (фото: instagram.com/jamiedornan)
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