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Кто будет новым Джеймсом Бондом: топ-7 главных претендентов на роль секретного агента

Новина українською →
Вторник 12 октября 2021 19:17
Кто будет новым Джеймсом Бондом: топ-7 главных претендентов на роль секретного агента Главные претенденты на роль Бонда (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Турчаникова

Кто станет следующим Джеймсом Бондом - главный вопрос, который задают себе поклонники фильма о легендарном агенте 007 после того, как Дэниел Крейг впервые заговорил намерении покинуть проект. Сейчас, когда в прокат вышел пятый и последний фильм Крейга в роли секретного агента "Не время умирать", слухи разгорелись еще сильнее.

Предлагаем пройтись по списку наиболее вероятных претендентов на роль Джеймса Бонда.

Реге-Жан Пейдж

Британский актер, известный по сериалу "Бриджертоны" - первый, кому таблоиды отдали роль культового агента. 31-летний красавец умеет делать высокие рейтинги и влюблять в себя женщин по всему миру. Так что отлично впишется в "бондиану".

Кто будет новым Джеймсом Бондом: топ-7 главных претендентов на роль секретного агентаРеге-Жан Пейдж (фото: instagram.com/regejean)

Генри Голдинг

34-летний англо-малайзийский актер, модель и телеведущий вполне мог бы стать первым азиатским Бондом. Когда его спросили о возможном участии в проекте, он скромно ответил: "Даже участвовать в этом разговоре - это большая честь, но это не в моих руках".

Кто будет новым Джеймсом Бондом: топ-7 главных претендентов на роль секретного агента

Генри Голдинг (фото: instagram.com/henrygolding)

Лашана Линч

Когда выяснилось, что восходящая британская звезда сыграет в "Не время умирать" грозного оперативника Номи, многие задались вопросом: возможно, она и вовсе станет преемником Крейга? "Это будет зависеть от многих вещей... Я не знаю, готовы ли люди к тому, что Бонд станет черной женщиной...", - сказала девушка в интервью.

Кто будет новым Джеймсом Бондом: топ-7 главных претендентов на роль секретного агентаЛашана Линч (фото: instagram.com/lashanalynch)

Сэм Хьюэн

Шотландский актер - один из немногих, кто открыто заявил о своем желании стать новым Бондом. В одном из недавних интервь для подкаста Just The Facts с Алексом Зейном он сказал: "...Сейчас я чувствую подходящий возраст для этого. Я чувствую себя достаточно способным сделать это. Я был бы рад этой возможности".

Кто будет новым Джеймсом Бондом: топ-7 главных претендентов на роль секретного агента

Сэм Хьюэн (фото: instagram.com/samheughan)

Идрис Эльба

49-летний британский актер в последние годы был одним из самых обсуждаемых потенциальных заменителей Крейга. Ему как никому другому удаются роли положительных персонажей боевиков. В 2018 году он сделал твит, который просто свел с ума сеть: "Меня зовут Эльба, Идрис Эльба".

Кто будет новым Джеймсом Бондом: топ-7 главных претендентов на роль секретного агентаИдрис Эльба (фото: Getty Images)

Том Харди

Красавчику Харди отлично даются роли как негодяев, так и очаровательных героев. Так что его кандидатура - на первых строчках в списке. В преддверии премьеры "Не время умирать" Харди стал фаворитом букмекеров на роль Бонда.

Кто будет новым Джеймсом Бондом: топ-7 главных претендентов на роль секретного агентаТом Харди (фото: instagram.com/tomhardy)

Джейми Дорнан

Имя 39-летнего североирландского актера всплывает в разговорах о будущем Бонде еще со времен его "50 оттенков". Бывшая модель Calvin Klein и признанный секс-символ, безусловно, будет отлично смотреться в образе Бонда.

Кто будет новым Джеймсом Бондом: топ-7 главных претендентов на роль секретного агентаДжейми Дорнан (фото: instagram.com/jamiedornan)

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