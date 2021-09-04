Травести-дива Монро рассказала о публичных каминг-аутах и скандале со Ступкой: "будет продолжение"

Травести-дива и телеведущая Монро призналась, как относится к украинским артистам, которые выступают в Москве, каминг-аутам известных людей и рассказала о скандале с актером Дмитрием Ступкой из-за его некорректного высказывания в прямом эфире на ТВ.

Недавно певец Melovin признался в своей бисексуальности со сцены большого фестиваля. Публичные каминг-ауты среди украинских артистов нужны ли и зачем?

— Наконец-то публичные, популярные и влиятельные люди начали открыто говорить о своей природе. Это пример для многих, кто живет в страхе и ужасе, что узнают об их ориентации. Жить честно с собой - это одновременно и сложно и легко. Но начало положено, а значит, будет продолжение.

Не так давно телеведущий и актер Дмитрий Ступка в эфире одного из телеканалов позволил себе назвать вас "оно". Как вы считаете, почему так произошло, и что бы вы сказали ведущему, присутствуя в студии?

— Почему так произошло, нужно спросить у ведущего и руководства, которое нанимает сотрудников на телеканал. Вряд ли кто-то из ведущих украинского ТВ рискнул бы обратиться ко мне в лицо местоимением "оно". Это нужно быть совсем отбитым. Но если бы такое случилось, я бы поправила, продолжила эфир, а потом бы потребовала извинений и подала в суд. А так, получилось будто неудачная шутка, в худших традициях раннего "95 квартала". Хотя по факту, в 2021 году так мыслить и шутить в СМИ и на ТВ - позор! Но нельзя злом отвечать на зло, это порождение еще большего зла. Поэтому я протянула руку помощи и опубликовала сторис, в которой тегнула Ступку и написала, что не держу обид. Действительно, мы знакомы, и я ни разу не слышала в свой адрес каких-то оскорбительных высказываний.

Последнее время активно занимаетесь своей музыкальной карьерой, зачем вам это сейчас нужно?

— У меня сейчас есть ощущение свободного времени, желания, ресурса. И партнёр есть, который пишет песни и со мной на одной волне.

Кто выступает вашим конкурентом в шоу-бизнесе? Чем вы превосходите его/ее/их?

— Как бы не звучало, но мой главный конкурент - я сама. Мои ориентиры - это желание творить: музыка, блогинг, общественная деятельность, просвещение и телевидение. Чем больше я тружусь, не отвлекаясь на других, пустые разговоры и обсуждения, тем качественнее и востребованнее мой продукт! Но для меня главное, чтобы от моего творчества была польза. И я получала удовольствие.

Ани Лорак или Тина Кароль? С кем из звезд вы бы хотели спеть дуэтом?

— Спасибо, но ни с кем из них. У меня уже есть дуэт TOBIZDA с Лешей Донцовым. Наш дебютный клип на сингл “Я хочу ТрамПамПа” уже набрал 100 000 просмотров на YouTube. И это только начало, я в это верю.

А как вы относитесь к концертам украинских исполнителей в России?

— Я считаю, что это предательство. Предателей я мысленно хороню в своей памяти.

Вы устроили эксперимент и провели целую неделю жизни в маске. Для чего? Чем это завершилось?

— Ооо! Это было эпично и достаточно сложно. Целью данного эксперимента было желание наглядно показать, как тяжело, дискомфортно и бессмысленно жить в маске того, кем ты не являешься. Но люди, живущие в маске, все же снимают их. В моменты близости с теми, кому, как им кажется, они могут доверять. Но это не всегда так. Доверять можно только себе. И забота о своем здоровье – это только твоя зона ответственности. Побеспокоиться о своей безопасности в силах каждого! Как бы не менялись наши партнеры и кем бы они не были, мы должны знать, что мы защищены. Эксперимент удался и вызвал резонанс.

Я старалась рассказать украинцам о PrEP, препарате, о котором уже несколько лет знают в Европе и Америке. И наконец-то его можно получить во всех регионах страны благодаря БО “100 відсотків Життя”. Это защита от ВИЧ и возможность жить полноценной половой жизнью. Я считаю, что это очень круто, когда обычные и очень безопасные таблетки могут не просто уберечь от инфицирования, но и дать возможность почувствовать себя в безопасности.

Травести-дива Монро разоткровенничалась о личном (фото: instagram.com/monritta)

А как вы относитесь к незащищенному сексу? Было ли место ему в вашей жизни? Как в порыве страсти успеть подумать о защите?

— Признаюсь честно, было пару раз, и это ужасно. Я была юная, неосознанная и безответственно относилась к своему здоровью. Наивно думала, что за раз ничего страшного не случится. И не случилось, а могло бы. Поэтому не устану повторять: предохраняйтесь или пользуйтесь доконтактной профилактикой, но берегите себя! Только вы несете ответственность за свое здоровье.