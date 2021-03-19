Я буду меняться: Джамала сделала признание о пластических операциях
Известная украинская певица Джамала отличается яркой самобытной красотой, ведь она из крымскотатарской семьи. После рождения второго сына Селима 37-летняя артистка немного набрала вес, но сейчас активно приводит фигуру в порядок с помощью правильного питания и спорта. При этом звезда не против изменить свою внешность в будущем, в том числе и прибегая к хирургии.
В новом выпуске "СЛАВА +" Джамала призналась Славе Демину, что пока не готова к пластическим операциям и хирургическим вмешательствам, однако не исключает такую возможность в более зрелом возрасте.
Певица в целом одобряет пластические операции, ведь убеждена, что взрослеть надо красиво. В качестве примера исполнительница привела 51-летнюю голливудскую певицу и актрису Дженнифер Лопес.
"Я ничего пока не меняла, не знаю, придет ли это время. Я не знаю, что будет дальше, как я буду меняться и что мне захочется сделать. Но я не против, что женщина умеет очень красиво взрослеть. Мы все видим, какая крутая Дженнифер Лопес. Все хотят быть такими", -– поделилась Джамала.
Джамала высказалась о пластической хирургии (видео: youtube.com/ЛюксФМ)
Звезда добавила, что не будет скрывать никаких хирургических вмешательств, если таки решится на них. По мнению артистки, это бессмысленно, ведь "и так все увидят".
Напомним, что за время второй беременности Джамала набрала 10 килограммов и после родов поставила себе цель избавиться от них. Певица делится в сети своими методами похудения, а также маленькими победами.
Знаменитость подошла к решению вопроса ответственно – сдала анализы, проконсультировалась с диетологами и тренерами и принялась худеть, и результаты уже вполне заметны - недавно она снялась в яркой фотосессии, в которой выглядит весьма стройной и свежей.