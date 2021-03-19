Я буду меняться: Джамала сделала признание о пластических операциях

Известная украинская певица Джамала отличается яркой самобытной красотой, ведь она из крымскотатарской семьи. После рождения второго сына Селима 37-летняя артистка немного набрала вес, но сейчас активно приводит фигуру в порядок с помощью правильного питания и спорта. При этом звезда не против изменить свою внешность в будущем, в том числе и прибегая к хирургии.

В новом выпуске "СЛАВА +" Джамала призналась Славе Демину, что пока не готова к пластическим операциям и хирургическим вмешательствам, однако не исключает такую возможность в более зрелом возрасте.

Певица в целом одобряет пластические операции, ведь убеждена, что взрослеть надо красиво. В качестве примера исполнительница привела 51-летнюю голливудскую певицу и актрису Дженнифер Лопес.

"Я ничего пока не меняла, не знаю, придет ли это время. Я не знаю, что будет дальше, как я буду меняться и что мне захочется сделать. Но я не против, что женщина умеет очень красиво взрослеть. Мы все видим, какая крутая Дженнифер Лопес. Все хотят быть такими", -– поделилась Джамала.

Джамала высказалась о пластической хирургии (видео: youtube.com/ЛюксФМ)

Звезда добавила, что не будет скрывать никаких хирургических вмешательств, если таки решится на них. По мнению артистки, это бессмысленно, ведь "и так все увидят".