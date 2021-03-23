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Будущая суперзвезда: 3-летняя дочь Ирины Шейк и Брэдли Купера покорила сеть артистизмом

Новина українською → США, Вторник 23 марта 2021 19:31
Будущая суперзвезда: 3-летняя дочь Ирины Шейк и Брэдли Купера покорила сеть артистизмом Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: Lite

Ирина Шейк и Брэдли Купер стали родителями в 2017-м году. И несмотря на то что модель и актер разошлись, в вопросах воспитания единственной дочери они по-прежнему остаются одной командой. Пара сумела легко найти компромисс, поровну деля опеку над Леей. Теперь регулярно на улицах Нью-Йорка появляется то Ирина, то Брэдли, которые гуляют с дочкой.

На днях девочка появилась на традиционной прогулке в компании мамы, доказав, что в будущем станет не менее популярной, чем ее родители.

Так, Лея, которая обычно попадала на снимки папарацци лишь частично и не привлекала к себе внимания, с возрастом стала невероятно общительной. Теперь малышка может смело смотреть в камеру, улыбаться и даже махать фотографам. Такая любовь к повышенному вниманию к собственной персоне, а также дружелюбие и эмоциональность расценивается поклонниками не иначе как врожденный артистизм.

Будущая суперзвезда: 3-летняя дочь Ирины Шейк и Брэдли Купера покорила сеть артистизмомБудущая суперзвезда: 3-летняя дочь Ирины Шейк и Брэдли Купера покорила сеть артистизмомДевочка растет очень аристичной (фото: скрины Instagram)

К слову, Лея также обожает наряжаться не меньше своей знаменитой мамы, которая призналась недавно: каждый выход на улицы сейчас она расценивает, как возможность показать стильный наряд. В условиях пандемии, когда вечеринок и тусовок стало крайне мало, это отличный способ проявить себя.

Ранее мы писали о том, какие отношения на самом деле между Ириной и Брэдли.

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