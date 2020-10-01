Будущий "ангел" Victoria's Secret: Алессандра Амбросио восхитила сеть красотой 12-летней дочери

Модель снялась для глянца в компании девочки

Алессандра Амбросио стала героиней нового номера российской версии известного глянцевого издания Elle. Вместе с 39-летней моделью в фотосессии приняли участие и ее дети: 12-летняя Аня Луиза и 8-летний Ноа. Семейная съемка получилась вдохновляющей и спортивной.

Соблазнительная мама в компании своих детей занимается спортом, растяжкой, а также выполняет позы из балета. Наряды им подобрали в нежных пастельных оттенках. А на некоторых фото они с дочерью красуются в летящих женственных платьях.

Алессандра с детьми в новой фотосессии (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Несколько часов назад Алессандра запостила очередное фото из данной фотосессии, где позирует с Аней Луизой. Сама модель надела короткое клетчатое платье-сарафан, которое примерила вместе с бежевого оттенка кофтой. А девочку нарядили в болотного оттенка костюм, состоящий из шорт и джемпера. На фото мама и ее юная дочь выглядят невероятно похожими. Длинные стройные ноги, тот же типаж, включая цвет волос и форму лица, загорелая кожа…

Поклонники не смогли удержаться, чтобы в который раз не отметить, что Аня Луиза пошла внешностью однозначно в свою знойную мать. И что наверняка ей светит слава модели "ангела" Victoria's Secret.

Девочке пророчат модельную карьеру (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

"Вся в маму", "Восхитительная девочка", "Ангелы", "Милашки", "Вы так восхитительны", "Как сестры", – не могут остановиться фанаты.

Алессандра Амбросио с дочкой (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

К слову, фотогеничная девочка уже начала модельную карьеру – она участвует в профессиональных съемках, чему ее популярная мама, похоже, только рада.