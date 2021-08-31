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Будут близнецы? Эшли Грэм озадачила внушительным животиком на горячих фото

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США, Вторник 31 августа 2021 22:22
Будут близнецы? Эшли Грэм озадачила внушительным животиком на горячих фото Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: RBC.UA

Эшли Грэм считает беременность одним из самых красивых периодов в жизни женщины, который просто нельзя не запечатлеть во всех подробностях. На днях пышнотелая модель засветила свое полностью обнаженное тело, не став скрывать мелкие недостатки. А теперь решила показать, что малыш вот-вот появится на свет.

В серии снимков, которыми поделилась американская модель, на первом плане - "беременный" животик. И судя по его размерам, Эшли уже на крайних сроках.

Эшли позирует, сидя перед зеркалом в комфортных черных брюках из мягкого трикотажа, а также топе, который полностью оголил живот. Грэм не стала делать макияж и укладку, зато хорошо смазала кожу тела. Видимо, чтобы избежать лишних растяжек.

"Серия моего хорошо смазанного живота", - написала 33-летняя мамочка. А в ответ на нее посыпались предположения и вопросы о поле будущего ребенка. Также многие предположили, что Эшли беременна близнецами - столь внушительным кажется ее животик. Еще большинство пользователей сети уверены, что девушка ожидает сына.

"Это что - близнецы?", "Когда ты родишь, Эшли?", "Это так сексуально", "Он такой огромный", "Сексуальная мамочка", - не утихают комментарии фанатов.

Будут близнецы? Эшли Грэм озадачила внушительным животиком на горячих фотоБудут близнецы? Эшли Грэм озадачила внушительным животиком на горячих фотоБудут близнецы? Эшли Грэм озадачила внушительным животиком на горячих фотоБудут близнецы? Эшли Грэм озадачила внушительным животиком на горячих фотоЭшли Грэм уже скоро родит (фото: instagram.com/ashleygraham)

Напомним, Эшли и ее муж Джастин Эрвин уже воспитывают сына Айзека, который появился на свет в прошлом году. Малыша модель рожала дома, а после подробно рассказала об этом процессе в специальном подкасте.

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