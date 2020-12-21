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Будут наказаны: Светлана Лобода призналась, что стала жертвой веб-хакинга

Новина українською → Понедельник 21 декабря 2020 11:17
Будут наказаны: Светлана Лобода призналась, что стала жертвой веб-хакинга Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial/)
Автор: Lite

Надя Дорофеева на днях поделилась с фолловерами снимками, на которых сидит в красном кресле наставника на проекте "Голоса страны", 1+1. Фанаты Дорофеевой были в восторге, правда, звезда слишком уж напомнила им... Светлану Лободу. Все дело - в новой прическе Нади.

Сама Лобода тоже не дает заскучать своим фанатам. После скандала с плагиатом певица заявила, что на выходных злоумышленники удалили ее новую видеоработу из сети. Светлана поделилась в своем Instagram постом, в котором заявила, что виновный будет наказан.

"В ночь с субботы на воскресенье на нашем YouTube-канале был удален клип MoLOko. В настоящее время мы решили данную ситуацию и видео находится в общем доступе. Наша служба безопасности разбирается с происшествием, по результатам, виновные понесут наказание", - написала певица под своим фото.

Будут наказаны: Светлана Лобода призналась, что стала жертвой веб-хакингаСветлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

"Как такое вообще возможно. Клип "Бум-бум" никто не тронул, а этот чем не угодил?", "Клип гениальный. Я плакал", "Зависть у людей так и прет. Вы лучшая", - выразили свою поддержку певице ее фанаты.

Напомним, Светлана Лобода вдохновила своих фолловеров в соцсети стильным луком и призналась, что считает моду способом повысить уверенность в себе. Светлана позирует в высоких стильных черных сапогах на каблуке и белом жакете, а сверху звезда накинула длинное пальто белого цвета. Пробуем повторить образ.

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