Буквально преследует: Канье Уэст решил поселиться напротив Ким Кардашьян, и она не в восторге

Похоже, одержимость Канье Уэста бывшей женой по-прежнему не дает ему покоя. Пока Ким Кардашьян строит отношения с новым молодым бойфрендом, комиком Питом Дэвидсоном, Канье Уэст намеревается вернуть экс-возлюбленную, делая новые серьезные шаги. Причем в этот раз он буквально намерен не спускать с нее глаз.

По информации западных СМИ, музыкант приобрел особняк в Хидден-Хилс, который расположен прямо напротив дома Ким. За недвижимость рэпер заплатил 4,5 миллиона долларов.

В особняке, довольно скромном по меркам семейства Кардашьян, есть 5 спален, открытый бассейн и конюшня. Но самое главное – теперь бывшая жена и дети никуда не скроются от глаз Канье.

Ким Кардашьян и Канье Уэст никак не могут разойтись (фото: instagram.com/kimkardashian)

Поселившись рядом с экс-семьей, Канье сможет чаще видеться с ними. Ведь ранее Ким оговорила, что не собирается запрещать отцу видеться с Норт, Сейнтом, Чикаго и Псалмом. Впрочем, сегодня, когда звезда сети заявила о желании начать новую жизнь, решение Канье жить рядом с ними могло не слишком ее обрадовать.

Напомним, до этого Ким и Канье жили в доме, который оценивается в примерно 60 миллионов долларов, с учетом дорогостоящего ремонта. Во время раздела имущества бизнесвумен выплатила экс-мужу 20 миллионов долларов.