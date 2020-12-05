Быстро закрутилось: совравший "холостячке" участник раскрыл подробности отношений за проектом

Андрей Рыбак поделился подробностями скандала с любовным треугольником

В седьмом эпизоде шоу "Холостячка" на глазах у зрителей разыгралась настоящая любовная драма. Один из фаворитов Кении Мишиной, 29-летний радиоведущий Андрей Рыбак признался, что до проекта общался с девушкой, хотя любовных отношений, как таковых, у них не было. Когда парень отправлялся на проект, то пообещал ей, что не влюбится в главную героиню, но свое слово сдержать не мог. Ксения пришла в замешательство от услышанного, но все же дала розу Андрею.

На пост-шоу Рыбак пояснил, как разрешился любовный треугольник и поделился подробностями непростой ситуации.

"С этой девушкой, Алиной, у нас быстро закрутилось. У нас была дружеская встреча, мы выпили кофе, поужинали, потом мы встретились еще раз и еще. И я забыл, куда собирался. Когда я ей сказал, у нас был серьезный и неприятный разговор. В итоге я заявил, что это чушь и у меня не будет чувств к героине шоу", – пояснил Рыбак.

Андрей скрыл от Ксении информацию о девушка за проектом, которая его ждет (фото: instagram.com/rybak_sydney)

Саша, лучший друг и конкурент Андрея на проекте, знал о существовании Алины – это была общая знакомая друзей, но об симпатии молодых людей он не догадывался.

Когда радиоведущий понял, что влюбился в Ксению, то испугался, и тогда у него началась внутренняя борьба. Он не мог принять решение. В итоге, Андрей признался Ксении о девушка за пределами проекта и облегчил душу. А вот с Алиной поговорить лично по телефону он так и не смог.

"Мне не хватило духа ей позвонить, и я написал, что испытываю чувства к Ксении Мишиной", - вспомнил парень. Девушка не поверила в искренность признания Андрея. Тем более для него стало неожиданность, что Ксения после сложного разговора все же дала ему заветную розу.

"Я сам удивился и не понял, что делать", - заявил растерянный Андрей.

Андрей решился на признании Ксении и объяснился с девушкой за проектом (фото: instagram.com/rybak_sydney)

Он публично попросил прощения, что сделал больно двум прекрасным девушкам. "Я думаю, что и с Алиной у меня состоится личная встреча, чтобы сказать ей об этом", - выразил надежду парень.

Напомним, что ранее стало известно, кого выпроводила Ксения Мишина во время седьмого выпуска проекта "Холостячка". Претендентов на сердце актрисы осталось трое.