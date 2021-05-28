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Бывшая девушка Брэда Питта соблазняет совершенным телом в эффектном мини

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Германия, Пятница 28 мая 2021 21:26
Бывшая девушка Брэда Питта соблазняет совершенным телом в эффектном мини Николь Потуральски (фото: instagram.com/nico.potur)
Автор: Lite

Немецкая модель Николь Потуральски, более известная как экс-возлюбленная Брэда Питта, не останавливается в желании стать популярным фешн-блогером.

Новый пост красавица посвятила образу для горячей летней вечеринки.

Николь позирует в крошечном мини-платье с вырезами на животе и груди, которые сделали ее точеную фигуру просто кукольной. Модель дополнила лук только один пластиковым кольцом, но этого вполне хватило - яркий принт на платье девушки не стоило перебивать. Волосы она собрала в небрежную укладку, а макияж выполнила с акцентом на глаза. Получилось стильно и эффектно.

Бывшая девушка Брэда Питта соблазняет совершенным телом в эффектном мини

Николь Потуральски в новом образе (фото: instagram.com/nico.potur)

"Пятница!", - написала Николь, присоединившись к многочисленным любитлям хорошо отдохнуть после тяжелой рабочей недели. "Девушка мечты", "Вау", "Чудо", "Твой вкус в оттенках и моде просто удивительный", "Ты никогда меня не разочаруешь", "Бомба", - отозвались верные фанаты модели.

К слову, с тех пор как модель рассталась с голливудским красавцем, о ее личной жизни неизвестно ничего. Однако порой девушка делает неоднозначные подписи, в которых можно уловить нотки ностальгии по Брэду.

Напомним, на днях Брэд Питт выиграл суд у экс-жены и теперь может воспитывать детей наравне с Анджелиной.

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