Бывшая девушка Брэда Питта соблазняет совершенным телом в эффектном мини

Николь позирует в крошечном мини-платье с вырезами на животе и груди, которые сделали ее точеную фигуру просто кукольной. Модель дополнила лук только один пластиковым кольцом, но этого вполне хватило - яркий принт на платье девушки не стоило перебивать. Волосы она собрала в небрежную укладку, а макияж выполнила с акцентом на глаза. Получилось стильно и эффектно.

Николь Потуральски в новом образе (фото: instagram.com/nico.potur)

"Пятница!", - написала Николь, присоединившись к многочисленным любитлям хорошо отдохнуть после тяжелой рабочей недели. "Девушка мечты", "Вау", "Чудо", "Твой вкус в оттенках и моде просто удивительный", "Ты никогда меня не разочаруешь", "Бомба", - отозвались верные фанаты модели.

К слову, с тех пор как модель рассталась с голливудским красавцем, о ее личной жизни неизвестно ничего. Однако порой девушка делает неоднозначные подписи, в которых можно уловить нотки ностальгии по Брэду.