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Бывшая девушка Кличко Хайден Панеттьери вернулась в сеть в новом имидже

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Лос-Анджелес, Вторник 05 октября 2021 22:22
Бывшая девушка Кличко Хайден Панеттьери вернулась в сеть в новом имидже Хайден Панеттьери (фото: instagram.com/haydenspanettiere)
Автор: RBC.UA

32-летняя актриса Хайден Панеттьери, известная также как бывшая девушка Владимира Кличко, вернулась в популярную сеть Instagram. Причем не просто так, а в новом имидже.

Первое фото спустя много месяцев молчания она опубликовала на днях.

Хайден позирует напротив любимого салона красоты. Девушка сделала новую стрижку - удлиненное каре с челкой. Она предстала на селфи почти без макияжа, свежая и счастливая.

"Я езжу на это место с подросткового возраста! Синди - хозяйка заведения - и ее девочки всегда заставляют меня чувствовать себя свежей, новой и красивой каждый раз, когда я их вижу! Это мое секретное оружие", - написала экс-возлюбленная Кличко и мама его дочери.

Бывшая девушка Кличко Хайден Панеттьери вернулась в сеть в новом имиджеХайден Панеттьери в новом имидже (фото: instagram.com/haydenspanettiere)

Поклонники американской звезды выразили радость, что она наконец вернулась. Многие отметили, что прическа ей очень к лицу и она выглядит отлично.

По утверждениям инсайдеров, последний год Панеттьери посвятила работе над собой и общению с дочерью. После неудачного романа с Брайаном Хикерсоном, который избивал Хайден, она решила восстановиться и взяла перерыв в личной жизни. "У нее есть много рабочих проектов, она проводит время со своей дочерью, и у них с Владимиром прекрасные отношения", - отмечал источник. Судя по блогу девушки, где она порой публикует фото бывшего парня, эти слова - чистая правда.

Напомним, после расставания родителей их дочь живет с папой в Украине и редко видится с мамой.

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