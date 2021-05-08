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Бывшая невеста Козловского выходит замуж: Рамина показала кольцо

Новина українською → Суббота 08 мая 2021 16:07
Бывшая невеста Козловского выходит замуж: Рамина показала кольцо Рамина Эсхакзай и Евгений Пронин (фото: instagram.com/raminalalala)
Автор: Lite

Бывшая возлюбленная и невеста Виталия Козловского, журналист и YouTube-блогер Рамина Эсхакзай поделилась радостной новостью – девушка выходит замуж за своего избранника, украинского адвоката Евгения Пронина.

О предстоящем торжестве она сообщила в своем Instagram, а также показала фото колечка, которое подарил ей любимый.

Сейчас пара отдыхает на Мальдивах - там и произошло предложение руки и сердца.

Рамина поделилась снимком, на котором видна лишь часть ее груди в ярком топе и заветное кольцо на пальце.

"Раз все уже знают, таки да. Он это сделал!" - написала Эсхакзай.

Бывшая невеста Козловского выходит замуж: Рамина показала кольцо

Рамина Эсхакзай показала полученное от любимого кольцо (фото: instagram.com/raminalalala)

Пронин также сообщил о новости у себя на странице, выложив тот же кадр.

"Рад, что здесь не ловит телефонная сеть, поэтому есть комментарии. Некоторую информацию лучше узнавать напрямую, чем через СМИ, поэтому сообщаю напрямую, а что она ответила, вы и сами знаете!" – написал Евгений.

Отметим, что влюбленные встречаются уже два с половиной года. Ранее Рамина поднимала тему замужества в интервью и выражала недоумение, почему же бойфренд не делает ей предложение.

Бывшая невеста Козловского выходит замуж: Рамина показала кольцоБывшая невеста Козловского выходит замуж: Рамина показала кольцо

Рамина Эсхакзай и Евгений Пронин вместе больше двух лет (фото: instagram.com/raminalalala)

К слову, позже девушка опубликовала также яркий снимок в желтом купальнике и поблагодарила всех за поздравления. Эсхакзай прокомментировала и размер камня в своем колечке, который некоторые фолловеры сочли недостаточным.

Бывшая невеста Козловского выходит замуж: Рамина показала кольцо

Рамина Эсхакзай получила предложение руки и сердца на Мальдивах (фото: instagram.com/raminalalala)

"Спасибо за поздравления. Умение радоваться за других - черта добрых и самодостаточных людей. Здорово, что таких у меня 99,9%. Судя по сообщениям в Директ, некоторые из вас вчера даже отметили. А те курочки, которые не оценили размер бриллианта, меня позабавили. Такие эмпатичные люди... хотелось им, чтобы у меня был булыжник на пальце. Да побольше. Дело вкуса. Он либо есть, либо тебе всегда мало", - отметила Рамина.

Напомним, ранее Рамина Эсхакзай призналась в отношениях с женатым олигархом.

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