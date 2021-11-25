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Бывшая жена Потапа рассказала об их отношениях после развода: поговорили очень по-честному

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Четверг 25 ноября 2021 14:38
Бывшая жена Потапа рассказала об их отношениях после развода: поговорили очень по-честному Ирина Горовая и Потап (фото: instagram.com/gorovaya_irina)
Автор: Styler

Бывшая жена Потапа, продюсер и соосновательница группы компаний MOZGI Group, бизнесвумен Ирина Горовая признается – она счастлива в личной жизни и встретила того самого мужчину. Со звездным эксом и одновременно деловым партнером отношения у женщины также теплые и доверительные, а оставшаяся в прошлом совместная история не влияет на бизнес.

О том, как Ирине работается с Потапом и как они общаются после развода Горовая рассказала в интервью Маше Ефосининой для ее YouTube-канала.

Бизнесвумен признается, что дружит и с первым мужем – музыкантом Юрием Горовым, и со вторым – Потапом. Кроме того, мужчины также являются друзьями.

Личная история эксов никогда не влияла на их бизнес. Ирина убеждена, что такой подход и результат - заслуга двоих.

В случае ссоры и поднятия вопроса о разделе бизнеса, Ирина уверена, что никто из экс-супругов не останется с пустыми руками, также их права прописаны в договоре.

"Мы при разводе очень по-честному все поделили и очень по-честному поговорили. Мы можем поругаться, мы можем повздорить. Но при этом нет: "Все, я у тебя все заберу!" Это что-то такое лишнее, шумы, которые мешает работе", - отметила Горовая.

Ирина рассказала, как устроена иерархия внутри их совместной с Потапом компании, кто чем занимается и за что отвечает.

Бывшая жена Потапа рассказала об их отношениях после развода: поговорили очень по-честному

Ирина и Потап сохранили теплые отношения после развода (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

"Мы вышли на уровень партнеров. Мы уже не руководим, мы генерируем идеи, мы - стратегия. Леша – про студию больше, про творчество. Я его максимально ограждаю (во-первых, он не любит) от бэк-оффиса, поиска новых решений, новых проектов. Там уже уже даже не я, а команда", - рассказала о распределении обязанностей с Потапом Ирина.

Напомним, что ранее Потап признался, почему он против общения бывшей супруги с нынешней женой Настей Каменских.

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