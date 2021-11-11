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Бывший Даши Астафьевой рассекретил правду об их знакомстве: аж ноги подкосились

Новина українською →
Четверг 11 ноября 2021 13:38
Бывший Даши Астафьевой рассекретил правду об их знакомстве: аж ноги подкосились Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Styler

Даша Астафьева – девушка, которая кружит голову мужчинам любого возраста и статуса. Ей неоднократно проступали предложения от обеспеченных представителей сильного пола, готовых платить баснословные суммы за времяпровождение с сексапильной звездой. Но Даша всегда выбирала тех, кто был ей по душе. Например, какое-то время певица встречалась с автором песен и фронтменом украинской группы "Коррупция" Мишей Крупиным.

Музыкант рассказал в программе "Зе Интервьюер" на одноименном YouTube-канале, как познакомился с Астафьевой и вспомнил о том, как впервые ее увидел.

Пара познакомилась в офисе продюсерского центра Mamamusic - именно в этот лейбл входила группа NikitA, одной из участниц которой была Даша. Миша пришел на деловую встречу к продюсеру коллектива Юрию Никитину и тогда же впервые увидел соблазнительную звезду.

"У меня аж ноги подкосились от ее красоты… Она была без косметики, без ретуши всякой, и эта её безумная естественная красота - я просто одурел! Я тогда приехал на встречу как songwriter, потому что у меня тогда был очередной провисон и мне нужно было себя чем-то занять. И когда я увидел Дашу, я понял, какую песню мне нужно написать, чтобы ей понравиться. Это была песня "Авокадо", - вспомнил он о рождении одного из главных хитов группы NikitA.

летом этого года в программе "Светская жизнь" Крупин рассказывал, что после расставания они с Астафьевой остались в теплых отношениях и даже дружат семьями и поздравляют друг друга со значимыми датами.

Напомним, что Даша Астафьева рассталась с женихом Артемом Кимом после пяти лет отношений.

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