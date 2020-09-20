Бывший муж Славы Каминской откровенно рассказал о причине их развода

По словам мужчины, решение о расставании было обоюдным

Бывший муж участницы группы НеАнгелы Славы Каминской Эдгар Каминский дал откровенное интервью, в котором рассказал об их разводе и его причинах. Певица ранее заявляла, что не понимает, почему муж ушел из семьи с двумя детьми и что она не хотела разводиться. Однако ее экс-супруг отметил в шоу "Без комплексов", что конфликт между ними назревал какое-то время и она это осознавала.

Пластический хирург поделился, что они со Славой ссорились.

"Слава все понимает. Она помнит все эти моменты, где это происходило – последняя схватка, после которой мы поняли, что мы не будем вместе и все-таки нужно расходиться, мы были не в Украине... Я уже понимал, что это сложно. Мне в моей профессии нужен покой", – рассказал Эдгар.

Слава Каминская отдохнула в Одессе с бывшим мужем и детьми (фото: instagram.babaslavka)

Каминский отметил, что они часто ссорились из-за ревности, а это видели их дети. По его мнению, такого не должно быть в отношениях.

"Это была не первая подача (на развод, – прим. ред.). Мы это обсуждали, оба были к этому готовы, это было обоюдно. Не было такого, что я внезапно взял и ушел", – добавил бывший муж певицы.

При этом бывшие влюбленные смогли сохранить дружеские отношения и нередко видятся, чтобы провести время вместе с детьми - сыном Леонардом и дочкой Лаурой. Эдгар сейчас встречается с арт-директором дизайнера Жана Грицфельдта Ольгой Богатой.

Слава тоже говорит, что она влюблена и счастлива, однако личность нового избранника пока что держит в секрете.

Напомним, Слава Каминская отреагировала на свой вылет с "Танцев со звездами", где она танцевала в паре с Дмитрием Дикусаром.

К слову, ранее Слава из НеАнгелов показала семейный уикенд с бывшим мужем в Одессе.