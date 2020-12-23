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Чапкис с двусторонней пневмонией впервые показал фото из больницы

Новина українською → Киев, Среда 23 декабря 2020 18:03
Чапкис с двусторонней пневмонией впервые показал фото из больницы Григорий Чапкис (фото: facebook.com/tanci1plus)
Автор: Владимир Костырин

Григорий Чапкис был госпитализирован в больницу с двухсторонним воспалением легких еще на прошлой неделе, и только сегодня легендарный 90-летний хореограф, судья "Танцев со звездами" показал фото с больничной койки, сделав селфи.

Народный артист Украины 23 декабря опубликовал снимок из палаты в своем Instagram в stories.

Артист продемонстрировал армии своих поклонников, которых на днях шокировал рассказом о болезни и признанием о страхе смерти, как он выглядит сейчас, находясь в палате в ортопедическом отделении одной из столичных клиник.

На фото видно, что у Чапкиса немножко усталый вид, но цвет лица нормальный, следы бледности не заметны. Хореограф на больничном ложе приподнял подушку, чтобы было удобнее делать селфи.

Чапкис с двусторонней пневмонией впервые показал фото из больницы

Григорий Чапкис сделал селфи на больничной койке (фото: instagram.com/gregory_chapkis)

Хореограф ранее отмечал журналистам, что сильно переживает за свою молодую жену (младше на 52 года), которую пообещал сделать ее счастливой, но из-за болезни не только сильно встревожил, но и подверг риску заражения.

Отметим, что Чапкису в клинике делали тесты на COVID-19, которые показали негативные результаты.

Как рассказывали врачи, причину воспалительного процесса у Чапкиса им определить не просто: это могло произойти как из-за вируса, так и из-за возраста.

Как сообщалось, ранее больной двухсторонней пневмонией Чапкис рассказал о самочувствии.

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