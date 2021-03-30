Все чаще задумываюсь: Могилевская в смелом наряде засветила белье и заговорила о переменах

Наталья Могилевская с большим удовольствием экспериментирует с имиджем и удивляет поклонников сменой причесок и цвета волос . Они искреннее удивились, увидев свою любимицу яркой и одновременно нежной блондинкой. Но, похоже, поиски себя у артистки, как у любого творческого человека, не закончены, и она решила вновь пойти дорогой перемен.

Так, на странице Натальи в Instagram появилось новое фото, а вместе с ним – опрос, который поможет певице понять, с каким цветом волос ей лучше.

Наталья поделилась весенним женственным фото в эффектном образе. Она совместила в одном луке несколько животных принтов. Так, певица отдала предпочтение леопардовой юбке, пиджаку цвета, имитирующего окрас зебр, и разбавила смелое сочетание классической белой блузкой. Она расстегнула пару пуговок сверху, засветив белье.

Певица решила сделать масштабный опрос поклонников и уточнить, с каким цветом волос ей лучше, ведь она с удовольствием экспериментирует с имиджем и ищет себя.

"Все чаще задумываюсь о переходе в свой привычный коричневый цвет, только за все время так и не поняла, какой вам нравится больше. Блондинка или шатенка? Даю задание своему менеджеру составить итоговую статистику по всем комментариям", - написала певица.

Наталья подумывает о смене имиджа (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Мнения фанов артистки разделились. Кто-то выступил за Наталью-шатенку, а кому-то она нравилась больше в образе блондинки.