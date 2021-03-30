Все чаще задумываюсь: Могилевская в смелом наряде засветила белье и заговорила о переменах
Наталья Могилевская с большим удовольствием экспериментирует с имиджем и удивляет поклонников сменой причесок и цвета волос. Они искреннее удивились, увидев свою любимицу яркой и одновременно нежной блондинкой. Но, похоже, поиски себя у артистки, как у любого творческого человека, не закончены, и она решила вновь пойти дорогой перемен.
Так, на странице Натальи в Instagram появилось новое фото, а вместе с ним – опрос, который поможет певице понять, с каким цветом волос ей лучше.
Наталья поделилась весенним женственным фото в эффектном образе. Она совместила в одном луке несколько животных принтов. Так, певица отдала предпочтение леопардовой юбке, пиджаку цвета, имитирующего окрас зебр, и разбавила смелое сочетание классической белой блузкой. Она расстегнула пару пуговок сверху, засветив белье.
Певица решила сделать масштабный опрос поклонников и уточнить, с каким цветом волос ей лучше, ведь она с удовольствием экспериментирует с имиджем и ищет себя.
"Все чаще задумываюсь о переходе в свой привычный коричневый цвет, только за все время так и не поняла, какой вам нравится больше. Блондинка или шатенка? Даю задание своему менеджеру составить итоговую статистику по всем комментариям", - написала певица.
Наталья подумывает о смене имиджа (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Мнения фанов артистки разделились. Кто-то выступил за Наталью-шатенку, а кому-то она нравилась больше в образе блондинки.
- Как на фото, очень красиво
- Шатенка
- Блонд всегда молодит. Но как по мне, вам идет не самый светлый, средний, как на этом фото
- Шатенка тебе больше подходит, просто еще оттенок подобрать и макияж и вообще просто красавица
- Блонд, он выделяет
- Шатенка, он очень органичен с вами и приятен
- Однозначно блонд!
- Как на фото очень красиво и женственно
- Шатенка! Элегантность и естественность Вам идет больше. Как говорится - дорого-богато
- Блондинка, так моложе намного, и сразу стали свежее
- А мне нравится ,когда легко меняют цвет волос ,Вам красиво, и блонд, и шатен
Напомним, что ранее Наталья Могилевская заинтриговала фото в ванне.