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Я был чемоданом без ручки: экс-любовник Лободы рассказал, почему они расстались

Новина українською → Четверг 03 декабря 2020 11:39
Я был чемоданом без ручки: экс-любовник Лободы рассказал, почему они расстались Гена Попенко бвл первой любовью Светланы Лободы (фото: facebook.com.rallyfortecya)
Автор: Людмила Жукова

Светлана Лобода в 2000-х годах встречалась с украинским ведущим Геннадием Попенко, который сейчас стал актером. Пара познакомилась на одном из корпоративов. Тогда Светлана пела в группе "Капуччино", а Гена был шоуменом.

Как рассказал Попенко в программе "Звездный путь", роман с Лободой продлился полтора года, а инициировал расставание сам он, ведь понимал, что певице нужен кто-то другой, а не он.

"Я был тем, кем я был. У меня была зарплата 300 долларов на канале, а остальное что мог найти, бегал, зарабатывал. Тогда еще не было никаких квартир, машин. Тогда жизнь была довольно легкая, но с планами и идеями", - рассказал актер.

По словам Попенко, он сам решил расстаться, чтобы отпустить Светлану дальше. Так они и пошли каждый своей дорогой.

Я был чемоданом без ручки: экс-любовник Лободы рассказал, почему они рассталисьГеннадий Попенко встречался со Светланой Лободой (фото: clutch.ua)

"Я видел, что девушке нужен другой, ей нужно развитие, я не могу вкладывать, а это специфический бизнес, и когда рядом есть мужчина, ей будет труднее. Лучше пусть идет, развивается. Я был реально как камень, привязанный к ноге, или чемодан без ручки", - разоткровенничался Попенко.

По словам бывшего любимого звезды, Лобода никогда его не упрекала в недостатке средств. Но он и сам все прекрасно понимал, поэтому принял это решение.

Отметим, что у Попенко сейчас есть жена, вместе они воспитывают дочку. Светлана Лобода воспитывает двоих дочерей, но сейчас незамужем.

Как мы писали ранее, Светлана Лобода восхитила фанатов откровенными фото.

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