Чэннинг Татум разделся для обложки модного журнала и рассказал о своем стиле

Об этом актер рассказал в интервью журналу V Man Magazine , проведенном приятелем и коллегой по съемкам Ченнинга - Джоном Хиллом.

В интервью Татум поведал о своей вновь обретенной любви к моде, сообщив, что он перешел от ношения только белых футболок к тому, чтобы надеть "еще один костюм для другого ток-шоу" в Лос-Анджелесе. Несмотря на это актёр чувствовал какое-то неудовлетворение.

"Я пытался носить Balenciaga и все в таком духе. Но я подумал: "Это тоже не я". Я вообще не знаю, что сейчас модно у молодежи" - поделился Татум.

Татум рассказал, что расстался со своим прошлым стилистом Мейв Рейли и теперь работает с Эндрю Мукамалом, который также одевает 33-летню девушку Ченнинга - актрису и модель Зои Кравиц. При этом касательно стиля актер также прислушивается к советам возлюбленной и своих друзей.

"Некоторые близкие мне люди, такие как [Зои] и ты, говорили: "Почему ты просто не начнешь носить то, что тебе самому нравится? Почему не можешь просто быть собой?". Кроме того, вы давали мне более конкретные советы по стилю. Сейчас я действительно наслаждаюсь поиском своего образа при помощи таких замечательных консультантов" - сказал актер своему коллеге Джону Хиллу, который выступил в качестве интервьюера.

Ранее Татум признавался, что Кравиц убедила его отказаться от обуви бренда Crocs. Также он обращался за модными советами к ее бывшему отчиму Джейсону Момоа.

Также Татум прошелся и по своим коллегам по цеху. Ченнинг рассказал, что сейчас его любимым актёром является Дэниэл Рэдклиф. А Брэда Питта назвал "веселым", заявив что у того есть отличный комедийный талант.