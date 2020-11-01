Черная пантера: Лобода в блестящем платье и на высоких каблуках покорила сеть своей красотой

Певица покорила сеть длиной своих ног

Светлана Лобода недавно отметила своей день рождения. Этот день популярная украинская певица решила отметить романтической фотосессией, которую она устроила в ванной. Для ярких фото артистка выбрала прозрачный бюстгальтер и украшения на шею. Как обычно, фанаты были в восторге от красоты своей любимицы.

Вот и на Хэллоуин Лобода решила шокировать всех не вампирским нарядом и страшным макияжем, а добрым проверенным способом - красивым и стильным луком. Певица стоит на фоне ночного города в коротком черном блестящем платье, ультравысокие каблуки делают ее и без того длинные ноги еще длиннее, образ дополняют клатч и наручные часы.

"Разукрась меня", - лаконично подписала фото певица.

Светлана Лобода если и шокирует, то красотой (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

"Ваши волосы - 8 чудо света", "Черная пантера", "Просто огонь", "Шикарная", "Волшебная", "Обворожительная", "Роскошная", - не сдерживали под фото своих эмоций разгоряченные жаркими снимками поклонники.

Напомним, что недавно Светлана порадовала фанатов снимками в бикини. На фото, которые запостила певица, она стоит в микробикини черного цвета и черной шляпе, образ дополняют украшения-бусы и черные очки на поллица.