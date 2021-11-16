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Черно-белое кино и жонглирование едой - в новом клипе Артема Пивоварова

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Вторник 16 ноября 2021 17:53
Черно-белое кино и жонглирование едой - в новом клипе Артема Пивоварова Артем Пивоваров (фото: instagram.com/pivovarovmusic)
Автор: Lite

Артем Пивоваров презентовал украинскую версию видеоработы на свой новый сингл "Мираж".

Построенные локации, анимированные фрагменты, черно-белое кино и жонглирование едой - это и многое другое в новом клипе Артема.

Как снимался клип "Мираж"

Этот клип переносит нас в красочную сюрреалистичную реальность под названием "Мираж".

Специально для воплощения идеи были построены целые отдельные пространства и привлечены лучшие специалисты по визуальным эффектам.

Филигранность командной работы заключалась в том, чтобы гармонично соединить иррациональный мир сна и фантазий с живой реальностью.

Интересно, что к съемкам клипа был привлечен украинский чемпион по жонглированию колец - Даниил Лысенко, который дополнил клип своим виртуозным мастерством.

Черно-белое кино и жонглирование едой - в новом клипе Артема ПивовароваЧерно-белое кино и жонглирование едой - в новом клипе Артема ПивовароваЧерно-белое кино и жонглирование едой - в новом клипе Артема ПивовароваЧерно-белое кино и жонглирование едой - в новом клипе Артема Пивоварова

Кадры со съемок клипа "Мираж" (фото: пресс-служба артиста)

О чем видео

Идея работы, не смотря на всю сложность исполнения, - проста: не забывай смотреть вверх в небо, ведь там тебя ждёт та самая "путеводная" звезда, которая поможет найти путь к мечте.

"Повседневность наших действий не обязывает нас ограничивать полёт своих фантазий. Мысли и мечты, подобно облакам, могут приобретать разные формы. Вы только позволяйте им летать! Чаще смотрите в небо!" - комментирует Пивоваров.

Черно-белое кино и жонглирование едой - в новом клипе Артема Пивоварова

Артем Пивоваров (фото: instagram.com/pivovarovmusic)

А режиссер Тарас Голубков добавляет: это "история про путеводную звезду каждого человека, которая у всех своя".

"При всех нелегких ситуациях, которые у нас случаются в жизни, нужно не отчаиваться, как бы это не было банально, и смотреть не вниз, а поднять свой взгляд вверх и увидеть ее. А она в свою очередь, обязательно "позвонит" и даст все нужные ответы", - отметил он.

Ранее Пивоваров удивил песней на стихотворение украинского поэта-шестидесятника.

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Артем Пивоваров
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