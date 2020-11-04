В черном кимоно с откровенным декольте: Надежда Мейхер впечатлила фанатов горячими снимками

Надежа Мейхер поделилась откровенными снимками

Надежда Мейхер - одна из самых ярких участниц проекта "Танцы со звездами 2020". Певица покоряет своими артистическими талантами и красотой, что неудивительно - Надежда всегда славилась своей шикарной фигурой. Правда, после танцев на главном паркете страны артистка скинула пару кило и, что особенно расстроило Мейхер, похудела... в груди. "Объем грудей стал, о Боже, 88. А было намного больше", - пожаловалась Мейхер.

На этот раз Надежда отдыхает от эфиров и порадовала своих фолловеров в Instagram новыми снимками, на которых певица демонстрирует шикарные наряды собственной линии одежды. Черный халатик-кимоно с откровенным декольте дополнила прическа в японском стиле в виде высокого пучка, изысканные украшения, длинные черные серьги и черный кулончик, прекрасно подошли к ажурному нижнему белью и поясу.

Надежда Мейхер позирует в откровенном кимоно (фото: instagram.com/nadyameiher/)

Напомним, недавно певица восхитила поклонников своим стильным осенним луком, она показала, как носить плащ из ее личной коллекции. Страстная и дерзкая,Надежда Мейхер позирует на высоких каблуках и в откровенном платье с разрезами.