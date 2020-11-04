ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В черном кимоно с откровенным декольте: Надежда Мейхер впечатлила фанатов горячими снимками

Новина українською → Среда 04 ноября 2020 19:01
В черном кимоно с откровенным декольте: Надежда Мейхер впечатлила фанатов горячими снимками Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher/)
Автор: Lite

Надежа Мейхер поделилась откровенными снимками

Надежда Мейхер - одна из самых ярких участниц проекта "Танцы со звездами 2020". Певица покоряет своими артистическими талантами и красотой, что неудивительно - Надежда всегда славилась своей шикарной фигурой. Правда, после танцев на главном паркете страны артистка скинула пару кило и, что особенно расстроило Мейхер, похудела... в груди. "Объем грудей стал, о Боже, 88. А было намного больше", - пожаловалась Мейхер.

На этот раз Надежда отдыхает от эфиров и порадовала своих фолловеров в Instagram новыми снимками, на которых певица демонстрирует шикарные наряды собственной линии одежды. Черный халатик-кимоно с откровенным декольте дополнила прическа в японском стиле в виде высокого пучка, изысканные украшения, длинные черные серьги и черный кулончик, прекрасно подошли к ажурному нижнему белью и поясу.

В черном кимоно с откровенным декольте: Надежда Мейхер впечатлила фанатов горячими снимкамиВ черном кимоно с откровенным декольте: Надежда Мейхер впечатлила фанатов горячими снимкамиНадежда Мейхер позирует в откровенном кимоно (фото: instagram.com/nadyameiher/)

Напомним, недавно певица восхитила поклонников своим стильным осенним луком, она показала, как носить плащ из ее личной коллекции. Страстная и дерзкая,Надежда Мейхер позирует на высоких каблуках и в откровенном платье с разрезами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Танці з зірками Надежда Мейхер Танцы со звездами
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Кернеса переизбрали мэром Харькова
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Кернеса переизбрали мэром Харькова