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Чертовски милые: Ким Кардашьян растрогала сеть редким общим фото своих детей

Новина українською → США, Среда 31 марта 2021 14:32
Чертовски милые: Ким Кардашьян растрогала сеть редким общим фото своих детей Ким Кардашьян со страшим сыном (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Ким Кардашьян всегда повторяла, что семья для нее на первом месте. И доказывает своими постами, что так оно и есть.

Новый пост 40-летняя бизнесвумен и многодетная мама посвятила своим любимым детям.

На жизнерадостном снимке, впрочем, позируют только трое: Сейнт, Чикаго и Псалом. Старшая Норт отсутствует, и мама сделала на этом акцент, написав: "3 из 4". Но куда подевалась девочка, не стала указывать.

Чертовски милые: Ким Кардашьян растрогала сеть редким общим фото своих детейЧертовски милые: Ким Кардашьян растрогала сеть редким общим фото своих детей

Трое из четырех детей Ким (фото: instagram.com/kimkardashian)

Сейнт, старший из сыновей, заразительно смеется, малышка Чикаго, которая стала негласной любимицей поклонников в блоге Ким, мило улыбается, а младший ребенок смотрит недоверчиво и серьезно. Оба брата одеты в одинаковые наряды: белые футболки и оранжевые шорты. А девочка примерила костюм русалки. Оранжевое платье с рисунком чешуи и оборкой в виде хвоста сделало ее невероятно привлекательной.

Поклонники при виде такой картины не стали себя сдерживать: "Я просто не могу", "Это так чертовски мило", "Аутфит Чи - это что-то", "Улыбка Сейнта просто невероятная", "Господи, они просто невероятно милые!", - не устают писать фаны знаменитой семьи.

Сейчас Ким, которая разводится с отцом детей - рэпером Канье Уэстом - воспитывает детей сама. Тем не менее, она не препятствует их общению.

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