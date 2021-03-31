Чертовски милые: Ким Кардашьян растрогала сеть редким общим фото своих детей

Ким Кардашьян всегда повторяла, что семья для нее на первом месте. И доказывает своими постами, что так оно и есть.

На жизнерадостном снимке, впрочем, позируют только трое: Сейнт, Чикаго и Псалом. Старшая Норт отсутствует, и мама сделала на этом акцент, написав: "3 из 4". Но куда подевалась девочка, не стала указывать.

Трое из четырех детей Ким (фото: instagram.com/kimkardashian)

Сейнт, старший из сыновей, заразительно смеется, малышка Чикаго, которая стала негласной любимицей поклонников в блоге Ким, мило улыбается, а младший ребенок смотрит недоверчиво и серьезно. Оба брата одеты в одинаковые наряды: белые футболки и оранжевые шорты. А девочка примерила костюм русалки. Оранжевое платье с рисунком чешуи и оборкой в виде хвоста сделало ее невероятно привлекательной.

Поклонники при виде такой картины не стали себя сдерживать: "Я просто не могу", "Это так чертовски мило", "Аутфит Чи - это что-то", "Улыбка Сейнта просто невероятная", "Господи, они просто невероятно милые!", - не устают писать фаны знаменитой семьи.