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Чистая любовь: Ким Кардашьян восхитила редким фото со всеми детьми от Канье Уэста

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США, Понедельник 07 июня 2021 17:37
Чистая любовь: Ким Кардашьян восхитила редким фото со всеми детьми от Канье Уэста Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Ким Кардашьн - многодетна мама, которая не упускает случая сделать трогательный семейный пост.

В этот раз в блоге Ким появилось достаточно редкое фото, на котором все дети сняты вместе.

Ким на фото сидит в центре, а дети расположились по обе руки от инстадивы. По правую - девочки: старшая Норт и младшая Чикаго. А по левую - мальчики: старший Сейнт и младший Псалом, который на снимке еще совсем крошка.

Все члены семьи одеты в белые наряды. Ким красуется в роскошном белом платье, в похожие нарядила заботлива мамочка и своих дочек. Сейнт примерил белую футболку и спортивные брюки, а малыш - такого же оттенка костюмчик.

Чистая любовь: Ким Кардашьян восхитила редким фото со всеми детьми от Канье УэстаКим Кардашьян с детьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

Фотосессия получилась невероятно милой, и пользователи сети оценили на высший балл. "Это слишком мило", "Чистая любовь", "Не видел ничего краше", "Как можно быть такими милыми", "Ох", - не могут перестать умиляться фанаты. Сама многодетна мама подписала снимок просто и коротко: "Детская любовь".

Напомним, всех детей Ким воспитывает вместе с их отцом - американским рэпером Канье Уэстом. Даже после решения о разводе они сохранили хорошие отношения ради детей.

Ранее мы писали, что Ким наконец рассказала о своих причинах уйти от Канье.

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