С чистого листа: 5 звезд, которые после расставания кардинально изменили образ

Если женщина меняет стрижку, значит, скоро она изменит жизнь, говорится в известном всем выражении. Судя по всему, так и рассуждали знаменитости из нашей подборки, которые после перемен на личном фронте кардинально поменяли стиль.

Джиджи Хадид

На пике карьеры супермодель Джиджи Хадид была блондинкой. Цвет волос девушка поменяла совсем недавно, когда уже родила от своего возлюбленного Зейна Малика дочь. Такие перемены совпали с желанием Джиджи слегка отстраниться от работы: съемки и показы она отложила, решив заняться воспитанием дочери и семьей. Темно-русый с рыжинкой оттенок волос смотрится на модели очень гармонично. Но в то же время словно говорит о том, что она не хочет привлекать внимания.

И вот после скандального расставания с отцом своего ребенка старшая из сестер Хадид вернулась к активной жизнь. Девушка снова начала вести соцсети и стала посещать ток-шоу. А теперь и кардинально сменила стиль. На днях Джиджи сделала короткую челку, а волосы перекрасила в более темный цвет.

Джиджи Хадид начала новую жизнь (фото: instagram.com/gigihadid)

Селена Гомес

Селена Гомес и Джастин Бибер множество раз сходились и расходились. Последнее воссоединение пары произошло в начале 2018-го года. Но вскоре после этого музыкант нашел себе новую любовь - Хейли Бибер, которая уже спустя несколько месяцев стала его женой.

Селена переживала эту новость очень болезненно. Но вскоре решила идти своим путем. Причем в новом стиле - копну темно-каштановых волос она сменила на удлиненный боб. Теперь певица часто экспериментирует с цветами и формами.

Селена Гомес вернулась к жизни с новым стилем (фото: instagram.com/selenagomez)

Дженнифер Лопес

В прошлом году певица и актриса Дженнифер Лопес разошлась со своим возлюбленным Алексом Родригесом, так и не дождавшись свадьбы. Чтобы залечить раны, она стала встречаться со своим старым другом, экс-бойфрендом Беном Аффлеком. Пара стала устраивать домашние посиделки, затем поехала на горнолыжный курорт, а потом и вовсе перехотела расставаться.

Новый роман подействовал на Джей Ло волшебным образом - она заметно похорошела и расцвела. И хотя она не меняла кардинально стиль (разве что для съемок), но сделала волосы длиннее и окрасила их в новый оттенок с золотистыми переливами. Да и роскошных укладок в повседневной жизни певицы стало намного больше!

Джей Ло заметно похорошела (фото: instagram.com/jlo)

Кэти Перри

Разумеется, смена прически у Кэти - достаточно частое явление. Но с переменами в личной жизни к арсеналу образов всегда звезды добавлялся еще один имидж. Так было после расставания с ее мужем Расселлом Брэндом. Прежде чем начать роман с Джоном Мейером, эпатажная певица сделала короткую стрижку. А перед тем как повстречала своего нынешнего мужа, актера Орландо Блума, стала более женственной и нежной.

Кэти Перри с Орландо Блумом стала более женственной (фото: instagram.com/katyperry)

Николь Потуральски

Брэд Питт и Николь Потуральски встречались всего несколько месяцев, но их роман стал один из самых ярких за 2020-й год. Актер возил новую возлюбленную в свой особняк, где они с Джоли поженились, а также, по слухам, хотел сделать из немецкой модели новую голливудскую звезду. Но судьба распорядилась иначе - пара рассталась. Николь долго не горевала - в Германии у нее остался муж, сын и масса дел. Но оказалось, разрыв дался ей не так и легко.

Девушка буквально сразу после расставания с Питтом начала эксперименты с прическами. Самым кардинальным ее преображением стал образ длинноволосой блондинки с челкой. Правда, позже модель призналась, что это было задумано для съемки.

Николь Потуральски вернулась к своему имиджу (фото: instagram.com/nico.potur)