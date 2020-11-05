ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

С чистого листа: бывшая девушка Брэда Питта кардинально изменила внешность

Новина українською → Четверг 05 ноября 2020 20:30
С чистого листа: бывшая девушка Брэда Питта кардинально изменила внешность Николь Потуральски (фото: instagram.com/nico.potur)
Автор: Lite

Модель решилась на кардинальное преображение

Брэд Питт и Николь Потуральски стали одной из самых ярких пар последних месяцев. И хотя отношения голливудского сердцееда и молодой модели были недолгими, о них явно еще долго будут говорить в прессе. Тем более что 27-летняя Николь сумела за этот период резко повысить интерес к своей странице в сети Instagram. Теперь фанаты пристально следят за каждым шагом уже бывшей возлюбленной Брэда Питта, пытаясь найти там намеки на воссоединение или, как минимум, понять, что происходит в душе красавицы в связи с разрывом.

С чистого листа: бывшая девушка Брэда Питта кардинально изменила внешностьС чистого листа: бывшая девушка Брэда Питта кардинально изменила внешность
Новый образ Николь (фото: instagram.com/nico.potur)

Несколько часов назад девушка дала новый повод обсудить себя. Она запостила в своих сториз видео, где примерила новую прическу. Вместо гладких русых волос Николь предстала с пышными золотистыми. Такой имидж наверняка она примерила для съемки. Тем не менее, поклонники решили, что Николь хочет перемен и старается утешить себя бьюти-экспериментами. Дело в том, что недавно девушка написала в своем блоге фразу "Задержись здесь на дольше", которую тут "адресовали" Питту. Впрочем, сама Потуральски не выглядит грустной и потерянной. В сториз девушка запостила свои утренние танцы по дому, а также прогулки по осенним улицам.

С чистого листа: бывшая девушка Брэда Питта кардинально изменила внешностьНиколь Потуральски с натуральнім оттенком (фото: instagram.com/nico.potur)

Напомним, ранее мы писали, что Николь Потуральски с помощью соцсетей выразила свое отношение к экс-супруге Брэда Питта - Анджелине Джоли. Как сказала модель в ответ на хейтерство пользователей сети: "Я никого не ненавижу".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Анджелина Джоли Брэд Питт
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Левый берег Киева может остаться без света: в КГГА назвали причину
РБК-Украинаинформационное агентство Левый берег Киева может остаться без света: в КГГА назвали причину