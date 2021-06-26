"Что, не похудела?" Никитюк с Притулой постригли проигравшую спор Могилевскую в слезах

Наталья Могилевская недавно пошла на рискованный шаг – она заключила пари с фитнес-тренером Анитой Луценко на глазах у всей сети и пообещала, что до 26 июня похудеет до желаемой отметки, а именно - на 4 кг от текущего веса. И вот, настал день становиться на весы и отчитываться о проделанной работе. Оказалось, что, невзирая на все усилия и следование схеме питания от диетолога , артистке до нужного результата не хватило … сбросить 300 грамм! В случае проигрыша она пообещала постричься налысо.

Распрощаться звезде с волосами помогли Леся Никитюк и Сергей Притула, а сам процесс певица показа на видео в Instagram .

Действо происходит в студии программы "Хто зверху?". Ведущие шоу решили, не церемонясь, лишить Наталью белокурых локонов.

"Я бы хотела прокомментировать это, но у меня нет слов. Смотрите видео", - коротко подписала ролик Наталья.

"Ну что, Могилевская, не похудела?" - строго спрашивает у исполнительницы Леся в нарядном вечернем платье.

"Что ты с ней разговариваешь? Стриги!" - обратился Сергей к своей со-ведущей.

"Блин, короче! Не надо! Не надо, пожалуйста!" - умоляла расстроенная звезда.

Действо сопровождается дуэтным исполнением Лесей и Сергеем украинской народной песни "Горіла сосна, палала".

Подписчики певицы сразу предположили, что на ней парик, а действо в кадре – постановочное.