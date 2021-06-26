"Что, не похудела?" Никитюк с Притулой постригли проигравшую спор Могилевскую в слезах
Наталья Могилевская недавно пошла на рискованный шаг – она заключила пари с фитнес-тренером Анитой Луценко на глазах у всей сети и пообещала, что до 26 июня похудеет до желаемой отметки, а именно - на 4 кг от текущего веса. И вот, настал день становиться на весы и отчитываться о проделанной работе. Оказалось, что, невзирая на все усилия и следование схеме питания от диетолога, артистке до нужного результата не хватило … сбросить 300 грамм! В случае проигрыша она пообещала постричься налысо.
Распрощаться звезде с волосами помогли Леся Никитюк и Сергей Притула, а сам процесс певица показа на видео в Instagram.
Действо происходит в студии программы "Хто зверху?". Ведущие шоу решили, не церемонясь, лишить Наталью белокурых локонов.
"Я бы хотела прокомментировать это, но у меня нет слов. Смотрите видео", - коротко подписала ролик Наталья.
"Ну что, Могилевская, не похудела?" - строго спрашивает у исполнительницы Леся в нарядном вечернем платье.
"Что ты с ней разговариваешь? Стриги!" - обратился Сергей к своей со-ведущей.
"Блин, короче! Не надо! Не надо, пожалуйста!" - умоляла расстроенная звезда.
Действо сопровождается дуэтным исполнением Лесей и Сергеем украинской народной песни "Горіла сосна, палала".
Подписчики певицы сразу предположили, что на ней парик, а действо в кадре – постановочное.
- Накладной тресс, но задумка сюжета зачетна
- А мне кажется, это шутка
- Это парик?
- Жалко парик
- Видно, что не свои волосы обрезают
Напомним, что ранее Леся Никитюк резко отреагировала на обвинения в переменах в себе.