Чудеса происходят! Лилия Ребрик с семьей очаровали магической встречей в новогоднюю ночь

Лилия Ребрик с семьей отмечала Новый год в своем загородном доме. Не обошлось и без праздничного фотосета, но с необычными гостями.

На фото в фотоблоге ведущей запечатлена вся счастливая "дикая семейка" в удобных домашних нарядах.Коспанию им составили самые настоящие Дед Мороз и Снегурочка! Андрей держит на руках маленькую удивленную Полину, старшая дочь ведущей и хореографа, Диана в горчичном удобном спортивном костюме расположилась по центру фото и счастливо улыбается, а не накрашенная Лилия в блестящей серебряной кофте-блузе и обтягивающих джинсах вплотную подошла к колоритному Деду Морозу с длинной седой бородой. К слову, Лилия призналась, что долгое время и сама играла Снегурочку.

Также мама, папа и дочки показали свою нарядную домашнюю елочку и приступили к распаковке подарков.

Лилия Ребрик с мужем и доками встретила новый год в семейном кругу (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Чудеса происходят. Мечты сбываются. С Новым годом!" - оставила вдохновляющие послание для фанов ведущая.

К слову, к празднику нарядились не только члены дикой семейки, но и их пушистая любимица Дикси – подарок Насти Каменских, "дочка" ее собачки Мими. Диана, которая долго просила у мамы домашнего питомца, всецело взяла на себя шефство над пушистым членом семьи – к Новому году девочка даже нарядила свою любимицу в розовую фатиновую юбку.

Диана нарядила даже пушистую любимицу (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Также можно увидеть и праздничный наряд самой Лилии – она решила "задобрить" наступивший год Белого Быка и надела платье молочного цвета с рукавами три четверти, украшенными прозрачными вставками и перьями.

Лилия Ребрик показала свой праздничный наряд (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Кстати, звездная семья Кати Осадчей и Юрия Горбунова также не скучно провела Новый год. Ведущая встала за диджейский пульт, а шоумен превратился в Деда Мороза.