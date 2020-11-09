Чудесная семья: Илона Гвоздева восхитила фанатов трогательными снимками с мамой

Хореограф восхитила сеть мудростью

Илона Гвоздева призналась, кого считает фаворитами на "Танцах со звездами 2020", а сама танцовщица и хореограф пока что полностью сосредоточилась на семье. Илона недавно стала мамой во второй раз, у Гвоздевой родился сын Доминик. Все свободное время хореографа теперь принадлежит этому парню.

А вот какой мамой Илона хочет быть для своих детей, она рассказала в своем микроблоге. Свой рассказ Гвоздева проиллюстрировала трогательными снимками со своей семьей, на одном черно-белом фото Илона с братом еще совсем крошки, а мама и папа танцовщицы молодые. На остальных снимках Илона уже взрослая с красавицей-мамой, внучка Рия тоже здесь, на одном из фото.

Илона Гвоздева и ее семья (фото: instagram.com/ilonagvozdeva/)

"Должна ли Мама быть тебе подругой? Не знаю как вас, но меня этот вопрос мучал всю жизнь, до тех пор пока сама не стала мамой.

Я считаю, что Мама - эта та женщина, которая должна всегда оставаться авторитетом, примером для подражания, которая всегда поможет мудрым советом, поделится жизненным опытом, но при этом:

чувствует границы

не поучает

не токсична

не соперничает с дочкой

не пытается слепить из дочки то, чего сама не добилась

Это лично мое мнение и именно так я буду стараться выстраивать отношения со своей дочерью, а как думаете вы?", - написала Илона.

Напомним, недавно Илона Гвоздева шокировала поклонников вызывающим макияжем.