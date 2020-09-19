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Чудесные мгновения: Осадчая в микромини очаровала ярким отдыхом с Горбуновым в Турции

Новина українською → Суббота 19 сентября 2020 11:05
Чудесные мгновения: Осадчая в микромини очаровала ярким отдыхом с Горбуновым в Турции Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвия Агаркова

Ведущие налаждаются отдыхом на море в бархатный сезон

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отправились догонять лето в гостеприимную и солнечную Турцию, где курортный сезон еще в разгаре. Пара купается, загорает и осваивает новые виды спорта на воде. Активные и насыщенные выходные на побережье приносят влюбленным удовольствие и радость, а также заряд энергии в преддверии насыщеных рабочих будней, ведь уже в воскресенье Юрий будет вести четвертый прямой эфир шоу "Танцы со звездами 2020". А пока Катя с мужем делятся яркими фотоотчетами и собирают урожай комплиментов от поклонников.

Например, Катя опубликовала на странице в Instagram снимок, на котром позирует в полосатом купальнике на САП-доске. К слову, во время летнего отпуска в Турции она уже попробовала свои силы в этом модном виде спорта и ей понравились новые ощущения.

"Жінка з веслом", - подписала снимок Катя. Позже она очаровала атмосферными фото в лучах закатного солнца.

Ведущая расположилась на яхте и смотрит на потрясающие морские пейзажи на склоне дня. На ней – короткое белоснежное легкое платье-туника из натуральной ткани, под котрым виднеется купальник. На голове – шляпка-канатье, а на изящной щиколотке – золотой браслет с подвесками.

Чудесные мгновения: Осадчая в микромини очаровала ярким отдыхом с Горбуновым в Турции

Чудесные мгновения: Осадчая в микромини очаровала ярким отдыхом с Горбуновым в Турции

Катя Осадчая показала свой курортный лук в легкой тунике (фото: instagram.com/kosadcha)

"Заходи сонця на морі - особливий час. Це як вистава, обов’язково з красивим фіналом", - подписала живописные кадры Катя. Поклонники сразу оценили курортный образ теледивы.

  • Краса
  • Дуже класна туніка
  • Вы просто прелесть
  • Катя,ви така легка
  • Красиво. Я би назвав це фото "Останній подих літа"
  • Чарівна мить
  • Дуже гарно
  • Файне платячко

К слову, Юрий также делится красочными снимками с отдыха. Так, он опубликовал целую серию кадров на лоне природы – моря и гор. На одном – позирует на пирсе вместе с женой, на другом – устроил морскую прогулку с Катей, наслаждаясь солнцем и окрестными видами.

Чудесные мгновения: Осадчая в микромини очаровала ярким отдыхом с Горбуновым в Турции

Чудесные мгновения: Осадчая в микромини очаровала ярким отдыхом с Горбуновым в Турции

Чудесные мгновения: Осадчая в микромини очаровала ярким отдыхом с Горбуновым в Турции

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отправилась на уикенд в Турцию (фото: instagram.com/kosadcha)

"Трошки продовжили літо", – подписал кадры ведущий.

Напомним, что ранее Катя Осадчая отпраздновала день рождения, а Юрий Горбунов поразил любимую в самое сердце сюрпризом для нее.

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