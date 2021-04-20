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Такие чудесные: MONATIK запечатлел важное событие в жизни сына

Новина українською → Киев, Вторник 20 апреля 2021 11:32
Такие чудесные: MONATIK запечатлел важное событие в жизни сына MONATIK (фото: instagram.com/monatik_official)
Автор: Марина Настевич

Популярный украинский исполнитель MONATIK (Дмитрий Монатик) долгое время не показывал лица своих сыновей, однако в честь своего 35-летнего юбилея наконец-то сделал это. Теперь артист радует поклонников снимками с детьми - так, он поделился очаровательным фото со старшим сыночком Даниилом.

Милое фото с малышом Монатик опубликовал на своей странице в Instagram.

Так, Дмитрий позирует в темно-сером классическом костюме. Он сидит на диване, а малыш стоит позади отца, нежно обнимая его за шею.

Такие чудесные: MONATIK запечатлел важное событие в жизни сына

MONATIK покорил нежным фото со старшим сыном Даниилом (фото: instagram.com/monatik_official)

На еще одном фото снято крупным планом лицо 5-летнего Дани - он с гордостью демонстрирует первый выпавший зуб.

Такие чудесные: MONATIK запечатлел важное событие в жизни сына

MONATIK похвастался, что у его сына выпал первый зуб (фото: instagram.com/monatik_official)

Именно это важное событие и решил запечатлеть его звездный отец.

"Я так счастлив! Хочу запечатлеть этот день здесь! У Дани выпал первый зуб! Прямо в день рождения моей любимой бабушки, которая перечитала мне все сказки мира и подарила веру в хэппи-энды! Прекрасная дата для того, чтобы узнать истинную магию зубной феи", – подписал трогательное фото певец.

В комментариях поклонники поздравляют Монатика с этим чудесным событием и умиляются малышу, отмечая, что он очень похож на папу.

  • Какие вы чудесные
  • Ну что это за булочка!
  • Поздравляяяяю!!! Это прекрасная дата! Я сама, благодаря моим дорогим родителям, очень долго верила в чудеса. И это так прекрасно
  • Красавчики. Дима, на вас всегда приятно смотреть, сынулька симпатяга, как и папа
  • Счастье
  • С первой феей
  • Такие сильно красивые
  • Какое милашество. Прекрасный малыш, похож на папу
  • Как он красив!
  • Как похожи
  • Копия папа, поздравляю
  • Как это мило

Мы также сообщали, что жена MONATIK'а завела сеть пикантными фото - Ирина позировала в постели, а также в полной пены ванне.

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