Чувства – невероятные! Джамала с мужем в Италии покорила действующий вулкан

Джамала с мужем Бекиром Сулеймановым отправилась в Италию, а именно – в Неаполь. Пара решила посетить знаковые достопримечательности. К слову, певица появилась перед поклонниками в смелом образе – кожаном мини, ботфортах и сетчатых колготах. Именно в таком аутфите она прогулялась атмосферному Сорренто и его историческим развалинам.

Но новые кадры в Instagram звезды оказались еще более впечатляющими.

Джамала поделилась знаковым событием – она покорила высочайшую вершину действующего вулкана Везувий. Певица позирует в стильно айтфите – кожаном плаще трендового оттенка кэмел, кюлотах из темного денима, которые она подвернула, и белых аккуратных кроссовках.

"Чувства – невероятные! Хотя, как это обычно бывает с путешественниками, мы ничего такого не планировали, но спонтанное решение привело нас к нему! Такая мощь и тишина. А от того, что он еще дышит — просто мурашки", – призналась певица.

На этом приключения пары не закочились. Джамала с мужем посетили еще одно знаковое место.

"Это стоило часовой очереди и места в списке на вход номер 93. Пиццерия, стоящая здесь с 1870 года. Легендарное место, где изысканно пробует пиццу Джулия Робертс в "Есть, молиться, любить". L'Antica Pizzeria da Michele, 3 года подряд входит в звездный список Мишлен", - рассказала звезда.

После того, как Джамала попробовала известную во всем мире пицу, тогда она поняла, почему так долго ждала. Это оказалась самое вкусное итальянское лакомство, которое ей доводилог дегустировать.

Поклонники артистки искренне порадовались за нее и стали советовать интересные места для посещения.