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Чувства зашкаливают: Николь Кидман взволновала сеть страстными фото с любимым мужем

Новина українською → Пятница 13 ноября 2020 18:22
Чувства зашкаливают: Николь Кидман взволновала сеть страстными фото с любимым мужем Николь Кидман с мужем (фото: instagram.com/nicolekidman)
Автор: Lite

Актриса показала фото из своего архива

Николь Кидман и Кит Урбан - одна из самых крепких пар мирового шоу-бизнеса, в которой царит любовь и взаимоподдержка. Новый пост знаменитой актрисы - лучшее тому доказательство. Звезда Голливуда запостила несколько фото с прошлогодней церемонии Country Music Association. Этим она хотела поздравить супруга с его новыми номинациями. "Почти пришло время Кита выступить на шоу @CMA в этом году. Мы не могли бы больше гордиться твоими тремя номинациями сегодня вечером, детка", - написала Николь под снимками.

Чувства зашкаливают: Николь Кидман взволновала сеть страстными фото с любимым мужемЧувства зашкаливают: Николь Кидман взволновала сеть страстными фото с любимым мужемЧувства зашкаливают: Николь Кидман взволновала сеть страстными фото с любимым мужемНиколь Кидман и Кит Урбан (фото: instagram.com/nicolekidman)

На снимках Кидман и Урбан, не скрывая чувств, обнимаются и целуются на виду у многочисленных фанатов церемонии. Николь одета в роскошное платье, расшитое пайетками и украшенное перьями. Выглядит она невероятно привлекательной и главное - невероятно счастливой - в объятиях своего мужа-победителя. Кит также обнимает жену, глядя на нее влюбленными глазами. Такая гармония между супругами невероятно растрогала фанатов. Они засыпали страницу Николь приятными словами и умиленными "смайликами".

"Вы лучшие", "Это так мило", "Это любовь", "Это наполнило мое сердце такой огромной любовью", "Эти картинки невероятно очаровательны", "Самая лучшая пара навсегда", "Это что-то", "Слишком мило", "Я плачу", - пишут фанаты.

Ранее Николь не менее трогательно поздравила мужа с днем рождения.

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