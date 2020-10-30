Чувственная и дерзкая: Надежда Мейхер заинтриговала поклонником своим будущим партнером по танцам

Артистка заинтриговала, с кем покорит танцпол

Надежда Мейхер на днях пожаловалась, что ее грудь сильно уменьшилась, все дело в том, что артистка похудела за время участия в "Танцах со звездами 2020". Певица встала на весы – и выяснилось, что она уже сбросила шесть килограммов, с 62 до 56. Но больше всего Надю расстроил новый объем груди:

"Объем грудей стал, о Боже, 88. А было намного больше", - подытожила Мейхер.

Что ж, отъедаться придется позже, а пока Надежда заинтриговала своих поклонников предстоящим новым номером в проекте. Певица запостила снимок, на котором она стоит в ярко-красном наряде с рукавами-буфами, вышитым золотом. У Надежды яркий страстный макияж, черные стрелки и ярко-красные губы.

Надежда Мейхер в ожидании нового партнера (instagram.com/nadyameiher/)

"Как думаете, с кем я буду танцевать в это воскресенье (эфир смены партнеров)?", - спросила Мейхер у фолловеров.

"Надежда, с кем бы вы не танцевали, все равно вы - лучшая", "Нереальная", "Одна из лучших на проекте", "Надежда, вы - мой идеал женщины", "Я так хочу, что бы вы победили на проекте", - стали писать комментарии в поддержку звезды поклонники.

Напомним, что ранее Надежда Мейхер пояснила провальную поддержку на "Танцах со звездами 2020".