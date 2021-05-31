ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Чувственная и своевольная: Мейхер в боди и сетчатых колготках вызвала фурор в сети

Новина українською →
Понедельник 31 мая 2021 18:48
Чувственная и своевольная: Мейхер в боди и сетчатых колготках вызвала фурор в сети Надежда Мейхер (фото: instagram.com/nadyameiher)
Автор: Lite

Надежда Мейхер умеет завести сеть с пол-оборота: ее горячие фото по-прежнему будоражат поклонников, хоть звезда давно покинула ряды "ВИА Гры", а мудрые филоофские рассуждения задевают самые тонкие струны души поклонников многогранной знаменитости.

Новый откровенный кадр в Instagram никого не оставил равнодушным. Еще бы! Надежда появилась на фотооткрытке в пикантном образе – она облачилась в эффектное боди, сетчатые колготики и встала на пуанты.

Эффектный чорно-белый кадр Надежда сопроводила серьезным философским постом-посылом. Она замотивировала оптимистичным взглядом на поиск собственного жизненного пути.

"Наше Будущее, это уверенность в поступках, мыслях, мечтах, событиях, оставивших яркий отпечаток прошлого... Но даже если что-то не сбывается - главное проанализировать, почувствовать: это потому, что не хватало уверенности, или потому, что Вам был предоставлен более интересный путь — Ваш путь. Это не значит, что он будет легче (зачастую, он сопровождается множеством сложностей), но это значит, что он даст Вам возможность не только максимально развить Ваш потенциал, но получить истинное удовольствие, а наблюдающим - толчок и вдохновение. Наше Будущее— это возможность здесь и сейчас стать хозяином своей Судьбы..." - заверила мудрая артистка.

Чувственная и своевольная: Мейхер в боди и сетчатых колготках вызвала фурор в сети

Надежда Мейхер восхитила пикантным образом (фото: instagram.com/nadyameiher)

Поклонники артистки восхитились ее мудростью и тонким восприятием жизни, и не смогли устоять перед атмосферным кадром. Под постом коллеги даже отметились экс-"виагрянки" Альбина Джанабаева и Меседа Багаудинова.

  • Любуюсь вашей натуральностью. Вы настоящая
  • Обалденная
  • Вам с длинными волосами очень красиво
  • Очень красивая и чувственная, и своевольная
  • Просто красавица
  • Ноги точеные
  • Шикарная
  • Огонь
  • Восхитительное фото! И вы Надежда - потрясающая!

Напомним, что ранее Надежда Мейхер растрогала обращением к родителям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Надежда Мейхер
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Синоптик рассказала, каким будет первый день лета: тепла не ждите
Синоптик рассказала, каким будет первый день лета: тепла не ждите