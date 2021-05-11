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Чувствую приближение хейта: дочь Поляковой в мини с высунутым языком спровоцировала сеть

Новина українською → Вторник 11 мая 2021 12:32
Чувствую приближение хейта: дочь Поляковой в мини с высунутым языком спровоцировала сеть Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Lite

Маша Полякова, старшая дочь Оли Поляковой, как и ее мама умеет интриговать подписчиков и делится порой довольно провокативными кадрами в своем фотоблоге. Например, как-то во время прогулки по ночному центру столицы она показала неприличный жест в камеру, за что нарвалась на критику в сети. Впрочем, жизнерадостная Маша не унывает и не боиться высказываний недоброжелателей.

Она опубликовала в фотоблоге Instagram свежее фото и решила немного подразнить фолловеров.

Машу снимают со спины, она повернулась в профиль и показывает язык. На девушке стильный аутфит – джинсовая куртка с крупной надписью, короткая клетчая юбка и трендовые сапоги на массивной платформе.

Судя по урбанистическому пейзажу. Девушка фотографируется в историческом центре столицы. Это неудивительно, ведь она живет в самом сердце Киева и учиться также в центре.

"Прекрасный солнечный день, чтобы погулять. Ух, чувствую приближение Хейта про нос", - написала Маша под снимком.

Чувствую приближение хейта: дочь Поляковой в мини с высунутым языком спровоцировала сеть

Маша поделилась ярким кадром в центре Киева (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Красавица с языком", – отреагировала на провокационный снимок внучки ее бабушка Светлана.

Подписчики Маши заверили ее, что она выглядит отлично, но не обошлось и без замечаний в адрес девушки.

  • Нос не главное, главное – настроение
  • Красотка
  • Что-то тут ноги не такие длинные, как с мамой на фото
  • А ноги какие
  • Носик , как носик, обычный хороший носик

Напомним, что ранее Оля Полякова высказала свое мнение о материнстве и готовности к появлению детей. Также она рассказала о взаимоотношениях мать-дочь и воспитании ребенка.

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