Чувствую себя неудачницей: Ким Кардашьян впервые высказалась о разводе с Канье Уэстом

По сюжету, Ким с сестрами отдыхала на озере Тахо. Зайдя в дом, арендованный семьей, она заметила поднос с печеньем и пришла в ярость, так как не хотела набирать лишние кило. Звезда не смогла сдержать раздражение и отправилась в свою комнату, заявив, что мечтает оттуда не выходить. Состояние старшей сестры прокомментировала младшая Хлое:

"Ким боролась за свои отношения, и это трудно, вот почему она выплескивает свой гнев и грустит. Иногда ты вымещаешь злость на чем-то, что не имеет отношения к происходящему. Печенье тут ни при чем", - сказала она.

Ким Кардашьян решила рассказать правду (фото: instagram.com/kimkardashian)

После этого между участниками шоу завязался разговор о проблемах Ким и Канье. Они обсудили, что между экс-супругами нет вражды и борьбы. Ким сказала, что все "все спокойно, и она просто живет с этим". А после расплакалась и сообщила, что привело к разрыву.

"Честно говоря, я больше не могу. Почему я все там, где застряла на долгие годы? Он уезжает в другой штат каждый год. А я должна быть вместе с ним, чтобы растить детей. И он прекрасный отец, он проделал потрясающую работу. Я думаю, что он заслуживает кого-то, кто сможет поддержать каждый его шаг, следовать за ним всюду и переехать в Вайоминг. Я не могу этого сделать. У него должна быть жена, которая поддержит его во всем, будет путешествовать с ним и делать все для него", - поделилась Ким, признавшись также, что прямо перед поездкой они поссорились, потому она так подавлена.

Расставание далось нелегко всем (фото: instagram.com/kimkardashian)

Позже она добавила, что чувствует себя неудачницей, так как что не может быть той женой, о которой мечтает Канье.

К слову, недавно инсайдеры рассказали, как свой брак видел сам рэпер. "Она была одержима славой, и это разрушило их брак. Канье жалеет, что оставался в этих отношениях так долго. Она годами обращалась с ним, как с грязью. Постоянно проявляла агрессию, ревновала, все драматизировала", - уверяет источник.

По мнению рэпера, их жизнь с Ким превратилась в ад. "То, как они подходят к вещам, является фальшивым и ядовитым. Они постоянно окружены драмой, и Канье зол на них за то, что они застряли в этом смешном мире", - подытожил инсайдер.