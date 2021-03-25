Будто я невидимка: Василиса Фролова удивила признанием о жизни после родов

Украинская телеведущая и актриса Василиса Фролова поделилась пикантным фото, сделанным во время беременности, на котором она позировала полуобнаженной. Также звезда рассказала, как изменилась ее жизнь и ощущения после рождения сына .

На фото Василиса позирует в прозрачном платье-сетке и серебристом плаще, выставив на обозрение свой беременный живот. Завершает образ массивное колье на шее ведущей.

Фролова призналась, что ей очень нравилось быть беременной и она с теплотой вспоминает то состояние.

"Хочу предупредить сразу, это рекламный пост. И рекламирую я беременность. Состояние, при котором определенно за всю мою (вы в курсе, не такую уж и маленькую) жизнь было офигеннее всего. Я всем была довольна, более чем удовлетворена, излучала такое количество внутреннего света, что на мне можно было заряжать батарейки. И это была не пустая блаженность, а конкретный такой поток сильной светлой энергии, которая называется новая жизнь. Глаза светились, улыбалась всему, проблемы решались легко, всё - абсолютный кайф", - рассказала знаменитость.

Василиса Фролова показала себя беременной (фото: instagram.com/vasyafrolova)

А вот после родов, по словам артистки, ощущения у нее совсем другие.

"Вчера впервые за две недели я вышла ненадолго на улицу сама. Ощущения такие, будто у меня оторвали руки-ноги и выкатили совсем легкое, вообще не моё тело на проезжую часть, а мимо пролетают машины, которые меня не замечают. И вот меня-невесомую гоняет ветер по дороге, а меня и не видит никто", - поделилась новоиспеченная мама.

Все дело в том, что она успела привыкнуть к особому отношению к ней во время беременности.

"Я уже так привыкла ходить с животом и чувствовать реакцию окружающих, пусть даже подсознательно, люди если не явно уступали мне место в очереди, но рефлекторно вели себя более аккуратно и уважительно что ли. Так вот, оказалось, что к этому я привыкла. Понятное дело, как и ко всему хорошему. И конечно, в миг оказавшись без привычных привилегий, организм начал сопротивляться, а гормоны ещё подсобили. С одной стороны, полная свобода и легкость, а с другой, будто я невидимка... Вот и здравствуй, baby blues", - откровенно призналась Василиса.

В конце она снова вспомнила о прекрасном времени "ожидания чуда".

"Печально, что у нас нет социальных программ, рассказывающих о том, какой кайф быть беременной. И демографическая статистика, может, была бы не такой ужасающей. Я бы снималась в этой рекламе не то чтоб бесплатно, ещё б сама приплачивала. Вокруг только и разговоров о том, как бы легче пережить это "особое положение", а о том , что это квинтэссенция женского бытия как-то маловато", - подытожила Фролова.