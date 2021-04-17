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Дальше – больше: дерзкая Леся Никитюк в одной косухе показала упругие бедра

Новина українською → Суббота 17 апреля 2021 11:07
Дальше – больше: дерзкая Леся Никитюк в одной косухе показала упругие бедра Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Леся Никитюк не дает поклонникам заскучать во время локдауна. Ведущая делится своими архивными фото и показывает, как выглядела в школьные и юные годы, а также не оставляет им пространства для фантазии, публикуя весьма провокационные снимки.

Например, Леди Ле запостила в Instagram смелые кадры, на которых позирует в одной косухе.

Телезвезда надела черную кожаную куртку, расписанную вручную яркими крупными надписями, напоминающими граффити на стенах. Она делает селфи в зеркале, демонстрируя упругие оголенные ягодицы.

Леся гладко уложила волосы. К слову, после прилета из Египта, где Леди Ле отдыхала друзьями, она решилась на радикальные перемены и обрезала длинные волосы.

Друг Леси, ведущий Андрей Бедняков в комментариях задал ей вопрос: "Лесь. С каждым месяцем все меньше и меньше одежды. Что будет в мае?". "Дальше.. больше. Одежды", - вуточнила с юмором Леди Ле.

Дальше – больше: дерзкая Леся Никитюк в одной косухе показала упругие бедра

Дальше – больше: дерзкая Леся Никитюк в одной косухе показала упругие бедра

Леся завела сеть пикантными фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Многочисленные поклонники ведущей шутили и оставляли комплименты для звезды.

  • Леся, Вы как всегда прекрасны
  • Леся, купи юбочку!
  • Леся, ты такая красивая и сексуальная
  • Бомбезно, Лесь
  • Оу, Лесюня, полегче, кипяточек
  • Крутяк
  • Леся, ты огонь
  • Прикольный секси образ
  • Как похорошела-то

Напомним, что ранее Леся Никитюк опубликовала фото в оригинальном купальнике и восхитила бесконечными ногами. Кадр, судя по подписи, был сделан во время отдыха звезды на Мальдивах.

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