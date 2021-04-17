Дальше – больше: дерзкая Леся Никитюк в одной косухе показала упругие бедра

Леся Никитюк не дает поклонникам заскучать во время локдауна. Ведущая делится своими архивными фото и показывает, как выглядела в школьные и юные годы , а также не оставляет им пространства для фантазии, публикуя весьма провокационные снимки.

Например, Леди Ле запостила в Instagram смелые кадры, на которых позирует в одной косухе.

Телезвезда надела черную кожаную куртку, расписанную вручную яркими крупными надписями, напоминающими граффити на стенах. Она делает селфи в зеркале, демонстрируя упругие оголенные ягодицы.

Леся гладко уложила волосы. К слову, после прилета из Египта, где Леди Ле отдыхала друзьями, она решилась на радикальные перемены и обрезала длинные волосы.

Друг Леси, ведущий Андрей Бедняков в комментариях задал ей вопрос: "Лесь. С каждым месяцем все меньше и меньше одежды. Что будет в мае?". "Дальше.. больше. Одежды", - вуточнила с юмором Леди Ле.

Леся завела сеть пикантными фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Многочисленные поклонники ведущей шутили и оставляли комплименты для звезды.