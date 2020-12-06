Дан Балан высказался о романе с Кароль и "Танцах со звездами 2020": только ради нее

Певец готовит немало сюрпризов для поклонников

Дан Балан и Тина Кароль активно интриговали поклонников слухами о своем романе, зародившемся на шоу "Голос страны". В финале десятого сезона артисты даже представили совместную дуэтную песню, которую исполнили прямо из дома украинской поп-дивы. Так, Катя Осадчая не смогла, встретив молдавского хитмейкера, не спросить у него об отношениях с певицей. Дану пришлось сделать признание в эфире "Светской жизни".

Например, артист заявил, что смотрел проект "Танцы со звездами 2020", где певица была ведущей голд-рума, с единственной целью.

"Я смотрел только ради того, чтобы увидеть, в чем же Тина вышла. Увидел и шел дальше работать", – признался он.

А вот на вопрос о том, будет ли продолжение у романа с певицей и насколько он реален, певец ответил очень уклончиво.

Тина Кароль и Дан Балан интригуют поклонников своим романом (фото: instagram.com/tina_karol)

"Пусть это останется в книге. В книге, написанной рукой гения", - загадочно заявил он.

Ранее артист уже называл отношения с певицей "романом, написанным рукой гения".

Дан также признался, что во время карантина был в Украине, Молдове и Румынии, усилено работал, готовил творческие сюрпризы для поклонников и новый альбом.

Дан ответил на вопрос о романе с Тиной

К слову, во время суперфинала проекта "Танцы со звездами 2020" Дан представил свою дуэтную композицию с финалисткой шоу "Голос страны 10" Индирой Едильбаевой. После премьеры Юрий Горбунов спросил у артиста, не ревнует его Тина к экс-подопечной из-за совместной работы.

"Она где-то рядом, давайте спросим. Кстати, где она?" - поинтересовался тогда певец, на что Юрий ответил ему, что поп-дива готовится к своему зрелищному номеру-попурри.

Напомним, что ранее Тина Кароль ошеломила появлением в кожаном платье, в точности повторившем ее соблазнительные формы.