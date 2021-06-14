Дантес оттянулся по полной в компании Дорофеевой в микробикини: самое время

Владимир Дантес и Надя Дорофеева весело провели июньские теплые выходные. Пара принимала в своем загородном доме гостей. К слову, соседями артистов является семья Монатиков , но из-за загруженности и плотных графиков звезды видятся не часто. Так, Надя и Володя устроили вечеринку у бассейна.

Надя позирует в бикини серо-голубого оттенка, она закрыла в блаженстве глаза, подставила лицо солнцу и держит в руках бокал с прохладительным напитком. На плечи она набросила плотную рубашку – звезда побоялась сгореть.

Владимир широко улыбается и позирует в футболке и шортах. Он оперся на аккуратный передвижной столик, на котором стоит прозрачная миска с черешней – летним сочным лакомством как раз к аперитиву.

Дантес и Дорофеева устроили спонтанную вечеринку у дома (фото: instagram.com/vladimirdantes)

"Спонтанный выходной - редкость. Мы не знали, куда деть свободное время. Мы ели, танцевали, приехала команда Нади Дорофеевой. Посмотрели на часы - прошло только 3 часа. Значит, самое время по второму кругу пить и есть", - описал времяпровождении веселой компании артист.

Поклонники звездной пары посчитали их фото идеальным и засыпали комплиментами.