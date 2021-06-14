ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Дантес оттянулся по полной в компании Дорофеевой в микробикини: самое время

Новина українською →
Понедельник 14 июня 2021 09:57
Дантес оттянулся по полной в компании Дорофеевой в микробикини: самое время Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Lite

Владимир Дантес и Надя Дорофеева весело провели июньские теплые выходные. Пара принимала в своем загородном доме гостей. К слову, соседями артистов является семья Монатиков, но из-за загруженности и плотных графиков звезды видятся не часто. Так, Надя и Володя устроили вечеринку у бассейна.

Дантес опубликовал атмосферное фото с женой в бикини в Instagram.

Надя позирует в бикини серо-голубого оттенка, она закрыла в блаженстве глаза, подставила лицо солнцу и держит в руках бокал с прохладительным напитком. На плечи она набросила плотную рубашку – звезда побоялась сгореть.

Владимир широко улыбается и позирует в футболке и шортах. Он оперся на аккуратный передвижной столик, на котором стоит прозрачная миска с черешней – летним сочным лакомством как раз к аперитиву.

Дантес оттянулся по полной в компании Дорофеевой в микробикини: самое время

Дантес и Дорофеева устроили спонтанную вечеринку у дома (фото: instagram.com/vladimirdantes)

"Спонтанный выходной - редкость. Мы не знали, куда деть свободное время. Мы ели, танцевали, приехала команда Нади Дорофеевой. Посмотрели на часы - прошло только 3 часа. Значит, самое время по второму кругу пить и есть", - описал времяпровождении веселой компании артист.

Поклонники звездной пары посчитали их фото идеальным и засыпали комплиментами.

  • Красивые
  • Надежда Владимировна, и Владимир Дантес, ну вы краши
  • Все самое лучшее происходит спонтанно. Классные вы
  • Какие же вы милые
  • Идеально
  • Крутые
  • Котики

Напомним, что ранее Надя Дорофеева призналась в том, что тяжело заболела перед масштабным сольником в Киеве.

Читайте LITE в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Надя Дорофеева Владимир Дантес
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Умер Григорий Чапкис: чем он запомнился украинцам
Умер Григорий Чапкис: чем он запомнился украинцам