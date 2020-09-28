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Дарью Петрожицкую жестко "разнесли" за пошлый номер на "Танцах со звездами"

Новина українською → Понедельник 28 сентября 2020 10:54
Дарью Петрожицкую жестко "разнесли" за пошлый номер на "Танцах со звездами" Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко (фото: 1plus1.ua)
Автор: Светлана Мащенко

Участница "Танцев со звездами" Дарья Петрожицкая пыталась показать эротику на паркете, но ее раскритиковали украинцы

"Танцы со звездами" в пятом эфире показали номера по мотивам известных мировых киношедевров. Актриса Дарья Петрожицкая с партнером Игорем Гелуненко сыграли на паркете страсти с эротического фильма "Девять с половиной недель".

Дарья заявила, что "такого секса от нее еще не видели", но украинцы не особо "заценили" танец с раздеванием Петрожицкой. А стриптиз актрисы под песню Joe Cocker You Can Leave Your Hat On назвали "конвульсиями".

Интересно, что Екатерина Кухар показала необознанность в мировом кинематографе. Балерина перепутала Ким Бейсингер (исполнительницу главной роли в фильме) с Николь Кидман.

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко (видео: YouTube/Танцы со звездами)

Украинцы в комментариях раскритиковали такой выбор амплуа для актрисы. Пользователи считают, что Дарья не справилась с выбранной ролью.

  • "Це не сексуальність, а якісь конвульсії, особливо на початку номера!"
  • "Покажу, почему не стоит стесняться своей сексуальности". Посмотрел танец, но так и не понял. Почему?"
  • "Мне не очень понравилось, столько всяких лишних движений, особенно в начале у двери, типа покажу все, что умею";
  • "Любой танец Комарова сексуальней чем это";
  • А Кухар то облажалась! Николь Кидман! Ахаха!

Напомним, что пятый эфир 2 сентября покинули Арам Арзуманян и Тоня Руденко. А лучшими стали Юлия Санина и ее партнер Дмитрий Жук.

Ранее мы писали, что "Танцы со звездами" осудили за вылет сильной пары.

Также сообщалось, что Олег Винник и Алена Шоптенко заболели коронавирусом и не смогли участвовать в пятом выпуске шоу.

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