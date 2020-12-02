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Даша Астафьева похвасталась шикарной фигурой на сочных фото с отдыха

Новина українською → Среда 02 декабря 2020 20:19
Даша Астафьева похвасталась шикарной фигурой на сочных фото с отдыха Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva/)
Автор: Lite

Даша Астафьева - любительница пикантных кадров. Даша обожает будоражить сеть томным снимками в своем Instagram. Певица считает, что на сексуальной энергии строится все в мире.

А сейчас артистка отправилась подальше от холодной зимней Украины - в Доминикану, там звезда серфит и отдыхает. Даша запостила короткое видео, как она покоряет волны .

И, разумеется, куда же без фото в купальнике: Астафьева позирует на фоне зеленых деревьев в одном бикини светло-голубого цвета, как бы между прочим демонстрируя обнаженное тело.

Даша Астафьева похвасталась шикарной фигурой на сочных фото с отдыха

Даша на отдыхе (фото, видео: instagram.com/da_astafieva/)

"Красотка", "Огонь", "Такая естественная, красивая, люблю вас", - написали поклонники под горячими снимками.

Напомним, что ранее на своей странице в Instagram артистка написала откровенный пост-ответ на обвинения в излишней откровенности и сексуальности. Даша любит обнажиться на камеру и не видит в этом ничего "такого".

"На сексуальной энергии строится все. Это и есть двигатель, развитие всех глобальных процессов. Я пишу, чтобы очередной раз напомнить вам, что принятие себя и своей сексуальности, свободы и искренности помогает каждому из нас развиваться, узнавать себя через удовольствие!", - заверила певица. Полный ответ Даши хейтерам читайте здесь.

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