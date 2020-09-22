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Даша Астафьева сделала то, чего от нее не ожидали: следуйте основному инстинкту

Новина українською → Вторник 22 сентября 2020 14:57
Даша Астафьева сделала то, чего от нее не ожидали: следуйте основному инстинкту Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Lite

Певица и актриса Даша Астафьева запустила собственную коллекцию одежды

Талантливая украинская популярная певица и модель Даша Астафьева, которая недавно наглядно показала, что обожает делать вместе с родителями, проявила свои способности в дизайне. Недавно звезда журнала Playboy выпустила собственную коллекцию одежды.

Как же ей пришла такая идея?

"Во время гастролей и путешествий хочу одевать стильную и комфортную одежду. Поэтому я совместно с одним известным брендом разработала и выпустила небольшую линейку спортивной одежды", - рассказала Даша за кулисами шоу "Кто сверху?" на "Новом канале".

Коллекцию назвали "Основной инстинкт", как одноименная песня Астафьевой.

"Подумала, что будет уместно использовать цитаты из моих песен. Ведь некоторые из них стали удачными шутками и крылатыми выражениями", - пояснила она.

Кроме цитат на одежде изображены и фото певицы с домашними любимцами. Девушка признается, что разместила снимки собак, ведь и у них уже есть поклонники.

"Более того, я сделала фотосессию в свитшотах с моими Чичей и Луной. И получила очень много положительных отзывов", - поделилась она.

В линейке одежды представлены худи, футболки и спортивные платья.

Даша Астафьева сделала то, чего от нее не ожидали: следуйте основному инстинктуДаша Астафьева сделала то, чего от нее не ожидали: следуйте основному инстинктуДаша Астафьева сделала то, чего от нее не ожидали: следуйте основному инстинктуДаша Астафьева сделала то, чего от нее не ожидали: следуйте основному инстинктуДаша Астафьева сделала то, чего от нее не ожидали: следуйте основному инстинкту

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Следуйте основному инстинкту красиво", - призывает Астафьева.

Напомним, ранее певица блеснула шикарным бюстом в роскошном платье.

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